Un sportiv a recunoscut în direct, la Jocurile Olimpice, că și-a înșelat iubita. Răspunsul tinerei

Un sportiv a recunoscut în direct, la Jocurile Olimpice, că și-a înșelat iubita. Răspunsul tinerei

Oana Savin
.  Actualizat 11.02.2026, 15:48

Sturla Holm Laegreid, sportiv medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, a recunoscut că și-a înșelat iubita, într-o confesiune emoționantă publică. Acesta i-a cerut iertare femeii pe care speră să o poată recâștiga, dar tânăra nu pare să mai vrea să ofere o a doua șansă relației.

Un sportiv medaliat cu bronz la JO a recunoscut că a fost infidel

Sturla Holm Laegreid, biatlonistul norvegian de 28 de ani, a avut curajul să își deschidă sufletul într-un moment de glorie sportivă. După ce a obținut medalia de bronz la proba individuală masculină de 20 km la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, sportivul și-a recunoscut public cea mai mare greșeală – infidelitatea.

Într-un interviu emoționant acordat televiziunii NRK și preluat de Eurosport, Laegreid a arătat că în spatele succesului se află și vulnerabilitatea unui om.

„Există o persoană cu care aș fi vrut să împărtășesc această medalie, dar care poate nu se uită astăzi. Cu șase luni în urmă am întâlnit iubirea vieții mele, cea mai frumoasă și drăguță persoană din lume”, a mărturisit biatlonistul în lacrimi, vorbind despre relația care i-a marcat viața.

Însă bucuria succesului a fost umbrită de regretul unei greșeli care l-a îndepărtat de persoana iubită: „Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greșeală și am înșelat-o”.

Confesiunea sinceră, făcută la doar o săptămână după ce și-a dezvăluit fapta fostei partenere, a fost descrisă de Laegreid drept „cea mai grea săptămână din viața mea”. Totuși, el speră ca acest gest să deschidă o cale spre reconciliere.

Citește și: Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra abuzurilor din mediul online: „Un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clip”

Citește și: Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor. Ce nume au ales pentru bebeluș

Răspunsul fostei iubite

Fosta iubită a biatlonistului, care a ales să rămână anonimă, a apreciat gestul lui, dar a subliniat că încrederea este fundamentul unei relații, iar trădarea a fost prea dureroasă pentru a putea fi trecută cu vederea.

„Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi, e greu să ierți. Nu am ales eu să fiu pusă în această situație și mă doare să fiu în ea”, a declarat aceasta pentru publicația norvegiană VG.

Laegreid a comparat iubirea pierdută cu medaliile olimpice câștigate, explicând că niciun succes sportiv nu se poate ridica la valoarea unei relații autentice: „Am avut medalii de aur în viața mea la gât și probabil că sunt mulți care mă privesc cu ochi diferiți acum, dar nu îmi pasă, tot ce contează este ea. Sportul a ocupat un loc puțin diferit în viața mea în ultimele zile. Da, aș fi vrut să pot să împărtășesc cu ea acest lucru”.

Citește și: Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne se căsătoresc. Unde și când va avea loc nunta: „Avem o armonie incredibilă și ne înțelegem perfect”

Citește și: Diana Dumitrescu, adevărul despre perioada după divorț. S-a zvonit că ar fi avut o relație cu Florin Ristei: „M-am destrăbălat”

Sportivul își continuă parcursul la Jocurile Olimpice

În ciuda tumultului emoțional, campionul olimpic de la Beijing 2022 își va continua parcursul competițional la Milano-Cortina, concentrându-se pe următoarele probe de biatlon.

Performanța sa la proba individuală masculină de 20 km, unde s-a clasat pe locul trei în spatele conaționalului Johan-Olav Botn și al francezului Eric Perrot, este o dovadă a talentului său remarcabil.

Rămâne de văzut cum Sturla Holm Laegreid își va gestiona emoțiile în zilele următoare, mai ales în contextul unui calendar competițional intens. Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se desfășoară între 6 și 22 februarie.

Sursă foto: Profimedia

