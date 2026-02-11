Diana Dumitrescu, adevărul despre perioada după divorț. S-a zvonit că ar fi avut o relație cu Florin Ristei: „M-am destrăbălat”

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre perioada de după divorțul de Ducu Ion. Acum, vedeta este într-o căsnicie fericită și are un copil alături de omul de afaceri Alin Boroi. Actrița și-a adus aminte că după divorț, a avut o perioadă în care „s-a destrăbălat”.

Cum s-a distrat Diana Dumitrescu după divorțul de Ducu Ion

Diana Dumitrescu a vorbit despre momentul în care a divorțat de Ducu Ion, primul ei soț. Actrița a recunoscut că a vrut doar să se distreze. Aceea a fost și perioada când s-a zvonit că ar fi avut o relație cu Florin Ristei.

„Era o perioadă, după ce am divorțat, în care vedeam foarte multe materiale. M-am destrăbălat după divorț, ce să zic. A fost vârsta. Nu. (n.r. nu a fost adevărată bârfa cu Florin Ristei). Da, mă ducea acasă, fusesem la club în seara respectivă, dar atât.

Am spus, nu m-a crezut nimeni. Este viața mea, să vezi diferența de cum eram atunci. Am avut o perioadă în care m-am dus prin toate cluburile, am ieșit cu toate prietenele, am avut o perioadă de nebunie. Am vrut să mă simt liberă, dar nu cred că am întrecut niciodată măsură sau că am făcut ceva din ce nu face orice tânăr în ziua de azi.

De fapt, tinerii din ziua de azi nu cred ă mai fac din ce făceam noi. Eu mergeam la club și dansam. Acum am înțeles că se merge la club și se stă pe telefoane. Nu cunosc, nu am mai fost de mult. Ale tinereții valuri”, a spus Diana Dumitrescu, conform Kfetele.

Actrița s-a pocăit

Diana Dumitrescu și-a găsit dragostea alături de Alin Boroi, cel cu care și-a întemeiat o familie. Actrița a cunoscut sentimentul de a fi mamă, după mult timp în care a încercat.

Recent, vedeta s-a botezat în cultul penticostal și a vorbit despre această „creștere spirituală extraordinară”.

Ea a decis să meargă la biserica penticostală datorită soțului său și al familiei acestuia. A avut o chemare, așa că a decis să se boteze și și-a găsit liniștea și fericirea.

„Când Dumnezeu te atinge cu Duhul Sfânt, își dă har în lucrurile pe care le faci și sufletul tău se liniștește”, a spus actrița, adăugând că nu este vorba despre religie.

