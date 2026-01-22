Diana Dumitrescu, dezvăluiri de la începutul relației cu soțul ei: „I-am spus că sunt deja bătrânică, nu vrei să îți găsești una tânără cu care să faci copii?”

Diana Dumitrescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre începuturile tumultuoase ale relației sale cu Alin Boroi. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de nouă ani, însă nu totul a fost la fel de frumos ca acum. Iată ce a dezvăluit Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu a dezvăluit că, la un moment dat, s-a gândit să încheie relația cu Alin Boroi, convinsă că nu va putea să aibă copii. În plus, începutul relației lor a fost unul dificil. Totuși, au reușit să treacă peste aceste lucruri și acum se declară fericiți și împliniți.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt împreună de 9 ani, iar în 2018 au decis să se căsătorească la starea civilă. Cei doi au un copil pe nume Carol, care a venit ca o minune, chiar când actrița și-a pierdut speranța de a avea copii.

Ea a vorbit despre începuturile relației cu soțul ei, dezvăluind că au existat multe despărțiri și împăcări.

„Începutul relației noastre a fost atât de ciudat și de greu. Eu nu știu cum am rămas cu el. Cu el am fost așa… i-am iertat multe. Dar nu am înțeles de ce. Ieșea singur pe la discotecă, mai ieșea cu alte fete. Un început mai plin. M-am surprins și eu!

Am avut tot felul de certuri. Am plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors. Știi tu. O relație nebună. Întrebarea mea era de ce mă întorc. M-am îndrăgostit foarte tare de el și cred că de asta am învățat să las de la mine. Eu nu voiam să fac compromisuri. Mi se părea o chestie rea”, a povestit actrița, invitată în podcastul Ioanei Ginghină.

Actrița a vorbit despre faptul ca i-a propus soțului său să încheie relația, pentru că era convinsă că nu va putea să aibă copii.

„A fost minune de la Dumnezeu. Eu așa consider. După atâția ani de dorință de a avea un copil. Eu i-am și zis lui Alin. Noi ne-am cunoscut în august și, la sfârșitul lui august, ne-am și mutat împreună, pentru că el mi-a zis: „Eu vreau să fac un copil cu tine’. După vreun an de zile, eu i-am zis: „Uite, eu sunt deja și bătrânică (aveam 30 de ani), copii nu pot să fac, ție încă îți place să mergi pe la discotecă, nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?’.

„Facem copii. O să vezi tu că ne căsătorim și facem copii’. Eu, îți dai seama, când auzeam de căsătorie, mi se făcea părul așa în cap. La trei luni după ce ne-am căsătorit, am rămas gravidă’”, a povestit Diana Dumitrescu.

