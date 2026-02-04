Diana Dumitrescu, despre drumul spre pocăință: „Este foarte greu de explicat!”. Ce i s-a întâmplat în bisericile ortodoxe înainte de schimbarea religiei

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre una dintre cele mai personale și controversate decizii din viața ei: schimbarea religiei și botezul în cultul penticostal. Actrița a explicat în detaliu ce a determinat-o să facă acest pas, cum vede ea pocăința și ce experiențe neplăcute a avut în bisericile ortodoxe, care au contribuit la hotărârea finală.

Deși a fost criticată intens în mediul online, Diana spune că alegerea ei a fost una profund spirituală, făcută exclusiv pentru liniștea sufletului.

De ce a ales Diana Dumitrescu pocăința

Actrița a explicat că pocăința, în viziunea ei, nu înseamnă perfecțiune sau superioritate morală, ci un proces personal de asumare și apropiere de Dumnezeu. „Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mă păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a spus ea în podcastul Ioanei Ginghină.

Diana a subliniat că botezul nu a fost o demonstrație publică, ci un moment de transformare interioară. „Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează. Nu mă face mai bună. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău. Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual.”

Experiențele neplăcute care au îndepărtat-o de biserica ortodoxă

Actrița a povestit că, de-a lungul timpului, a avut mai multe episoade nefericite în bisericile ortodoxe, care au făcut-o să se simtă inconfortabil și neînțeleasă. Unul dintre ele a avut loc când fiul ei era bebeluș. „M-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: «Stai, părinte, ce faci?». Dar de ce cu forța? Și nu m-am mai dus.”

Un alt moment a fost chiar periculos. „În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri.”

Aceste experiențe, spune Diana, nu au fost singurele motive ale schimbării religiei, dar au contribuit la decizia de a-și urma propria chemare spirituală, într-un loc în care s-a simțit înțeleasă și în siguranță.

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, dezvăluiri de la începutul relației cu soțul ei: „I-am spus că sunt deja bătrânică, nu vrei să îți găsești una tânără cu care să faci copii?”

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, imagini rare din cadrul bisericii unde s-a pocăit. Cum a apărut vedeta

Critici, prejudecăți și reacția actriței

După ce a anunțat public că s-a botezat în religia penticostală, Diana Dumitrescu a fost intens criticată. Unii au acuzat-o că s-a schimbat, că a devenit „mai tristă” sau „mai retrasă”. Actrița a respins aceste interpretări. „Mi s-a spus: «Ești mai tristă de când ți-ai schimbat religia. Faci doar curat în casă». Nu, fac curat în casă pentru că asta fac. N-are nicio treabă cu religia!”

Diana insistă că alegerea ei nu are legătură cu aparențele, ci cu o transformare interioară profundă. „Această alegere a fost pentru sufletul meu.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News