Theo Rose, dezvăluiri despre fiul ei, Sasha: „Tata îl antrenează la fotbal și box. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi”. Cum a reacționat vedeta

Theo Rose a dezvăluit ce ocupații are fiul ei, în vârstă de 3 ani. Artista își iubește enorm copilul și se bucură de fiecare clipă petrecută cu el. Sasha petrece mult timp și cu bunicii, motiv pentru care există câteva neînțelegeri în familia. Recent, cântăreața a povestit un episod de-a dreptul dureros.

Theo Rose, episod dureros cu Sasha, fiul ei

Artista și Damian Anghel sunt părinții unui băiețel vesel și energic. Sasha petrece mult timp cu bunicii, atunci când mama și tatăl lui sunt prinși cu treburi. Theo Rose a povestit că tatăl ei îl învață tehnici de autoapărare, iar într-unul dintre episoadele mai neplăcute, copilul i-a dat un pumn în ochi.

„Tata îl învață autoapărare, acasă, la Izvoare, când merge în weekend. Îl antrenează la fotbal și la box și ne boxează pe toți…nu vă dați seama în ce fel. Noi încercăm să corectăm chestia asta și eu am luptele mele cu tata să înceteze cu lecțiile de box, că nu suntem la vârsta la care să înțelegem că e o joacă. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi.

După care, a venit în casă și mi-a zis ceva profund. Mi-a zis: ‘Iartă-mă, mami. Ție îți curge sânge din ochi? N-am vrut’. Nu îmi curgea sânge din ochi, dar asta și-a imaginat el după, că a lovit-o pe mami și a lăsat-o acasă sângerând. Eu nu i-am spus nimic după ce m-a lovit, tocmai ca să nu spun ceva nepotrivit. Încerc să fiu atentă la ce scot pe gură”, a povestit Theo Rose.

Vacanță cu familia

Recent, artista a povestit că a plecat în Dubai alături de copilul, soțul ei, dar și părinții ei. Mama și tatăl artistei au împlinit 40 de ani de la nuntă, motiv pentru care au vrut să sărbătorească la un restaurant de care s-au îndrăgostit și la care merg ori de câte ori ajung în Dubai.

Vedeta și-a ținut fanii la curent cu momente din vacanța ei și le-a arătat cum l-a îmbrăcat pe Sasha, astfel încât să fie comod atunci când se plimbă și când merge la plajă.

