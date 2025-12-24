Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”

Anghel Damian este într-o perioadă înfloritoare a vieții sale. Pe plan personal este în culmea fericirii alături de soția lui, Theo Rose și de fiul lor Sasha, care are doi ani și jumătate. În plus, pe plan profesional, regizorul are toate motivele de laudă, odată cu lansarea serialului „Cei trimiși”. Iată cum se descurcă Anghel Damian în toate rolurile din viața lui.

Anghel Damian, fascinat de Sasha, fiul lui

Anghel Damian este fascinat de Sasha, fiul lui și al lui Theo Rose. Micuțul este o adevărată încântare pentru familia lui, iar mama lui a dezvăluit că este în perioada în care pune o mulțime de întrebări și scoate la fel de multe perle.

Regizorul s-a adaptat rapid la noul de tătic și este uimit de capacitățile copilului său.

„Sasha este un miracol din sfera paranormalului, mă uit la el și-mi dau seama cât de repede crește un copil, ce învață, cum învață, cum își dezvoltă personalitatea și devine EL.

Noi încercăm să-i facem față pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare, felul în care el se modifică de la zi la zi este mult peste capacitatea mea și a lui Theo de a ne modifica.

Dacă noi ne-am propune să schimbăm ceva la noi, nu am reuși așa repede cum o face el și…este un miracol pe care am șansa să-l privesc îndeaproape”, a declarat Anghel Damian pentru Revista Viva!

Ce calități are Sasha

Anghel Damian a fost întrebat ce personalitate are fiul lui și a explicat că nu crede în calități și defecte, ci mai degrabă la cum sunt folosite anumite trăsături de personalitate.

„Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur.

E și foarte curios! Din nou…asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la doi ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”, a povestit Anghel Damian.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit anul trecut în luna septembrie. Evenimentul a fost unul extrem de restrâns, iar la începutul acestui an a avut loc luna de miere.

