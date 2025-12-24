Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”

Anghel Damian este într-o perioadă înfloritoare a vieții sale. Pe plan personal este în culmea fericirii alături de soția lui, Theo Rose și de fiul lor Sasha, care are doi ani și jumătate. În plus, pe plan profesional, regizorul are toate motivele de laudă, odată cu lansarea serialului „Cei trimiși”. Iată cum se descurcă Anghel Damian în toate rolurile din viața lui.
Anghel Damian este fascinat de Sasha, fiul lui și al lui Theo Rose. Micuțul este o adevărată încântare pentru familia lui, iar mama lui a dezvăluit că este în perioada în care pune o mulțime de întrebări și scoate la fel de multe perle.
Regizorul s-a adaptat rapid la noul de tătic și este uimit de capacitățile copilului său.
„Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur.
E și foarte curios! Din nou…asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la doi ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”, a povestit Anghel Damian.
Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit anul trecut în luna septembrie. Evenimentul a fost unul extrem de restrâns, iar la începutul acestui an a avut loc luna de miere.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.