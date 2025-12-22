  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv

Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Anghel Damian a oferit detalii exclusive pentru Unica.ro despre cel mai nou proiect al său, „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România. Damian ne-a dezvăluit care a fost cea mai intensă zi de filmare, dar și cum s-a simțit fiul lui, Sasha Ioan, pe platouri, în singura zi în care l-a vizitat. Anghel ne-a spus și cum își cresc el și soția lui, Theo Rose, băiețelul, dar și ce planuri au pentru sărbătorile de iarnă.

Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată

Serialul „Cei trimiși”, realizat de Anghel Damian, s-a lansat astăzi exclusiv pe Voyo și spune povestea unei mame care încearcă să rezolve o crimă stranie. Simultan, protagonista, jucată de actrița Raluca Aprodu, încearcă să facă pace cu pierderea fiului ei, Toma, înecat cu trei ani înaintea evenimentelor din serial.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Damian ne-a spus care a fost ziua de filmare cea mai provocatoare, dar și cum s-a simțit fiul lui, Sasha, pe platouri, în singura zi în care l-a vizitat pe set. Totodată, Anghel ne-a spus ce fel de tată este, dar și care este cea mai importantă realizare personală a lui pe anul 2025.

Descoperă toate aceste lucruri, și nu numai, în interviul de mai jos!

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

Cum a reacționat Anghel Damian după ce Mihai Bendeac i-a făcut o „declarație de dragoste” publică

Care ți s-a părut cea mai dificilă zi de filmare?

Întotdeauna, ziua în care filmezi ți se pare pe moment cea mai dificilă. O filmare e ca la război. În fiecare zi e o experiență nouă în care trebuie să treci foarte multe obstacole, atât creative, cât și logistice. Dacă ar fi așa să îmi fac o retrospectivă, probabil că o zi de filmare în care am avut trei locații care erau la distanță una de cealaltă, trei secvențe de acțiune destul de complexe, în locații diferite, și evident că ne-am lovit de traficul bucureștean. Aveai și presiunea asta suplimentară pe care ți-o adăuga timpul de mutare de la o locație la alta, dar a fost o zi extrem de productivă și, până la urmă.

Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Recomandarea zilei

„Mihai Bendeac e un paradox”

Mihai Bendeac te-a felicitat pe Instagram pentru proiect și, în stilul caracteristic, a făcut și o glumă, a zis că dacă ar fi gay, i-ar plăcea să fie cu tine. Cum ai reacționat când ai citit comentariul?

Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv

El îmi spune de ceva timp lucrul ăsta, acum a făcut o declarație publică, dar noi când ne vedem, ăsta e primul lucru pe care îl spune și eu întotdeauna îi întorc răspunsul și zic, „Mihai, îți dau cuvântul de onoare că dacă aș fi, la fel!”, doar că el nu cred că ar putea să fie într-o relație cu nimeni. Urmează o premieră și pentru el, „Băieți de oraș”, în luna februarie, și știu cât a muncit la acel proiect. Nu văd unde ar mai încăpea cineva în viața lui, dar nu se știe niciodată.

Îi doresc pe această cale lui Mihai să i se împlinească visurile profesionale și după aia, după ce i se împlinesc absolut toate, să se așeze la casa lui. Eu sper ca pe la 45 de ani să bifeze absolut tot ce e de bifat. Premii, filme, notorietate, și să ia așa un 5 ani sabatic de la muncă și în ăia 5 ani să facă 2-3 copii, că e genul care dacă se apucă îi face repede. După aceea o să-l vezi mișunând prin parc cu copiii.

Mihai Bendeac e un paradox. E un tip extrem de iubitor, dar care în acest moment are o relație de lungă durată cu profesia. Adică el s-a căsătorit cu profesia lui. Eu sunt într-o relație de amantlâc cu profesia mea, eu nu m-am căsătorit cu profesia, adică reușesc așa, cât de cât, să mă împart între viața privată, personală, și cea profesională.

Citește și: Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”

Ce fel de tată este Anghel Damian

Ai avut un an plin, ai lansat filmul „Cursa”, ai lansat sezonul 2 din „Tătuțu” și acum lansezi „Cei trimiși”. Care ai zice că a fost cea mai importantă realizare a ta din 2025 pe plan personal?

În mod cert că am fost alături de Sasha, în mod cert. Că împreună cu Theo, amândoi fiind cu niște programe încărcate, am reușit să ne dedicăm și să ne punem mintea și sufletul la creșterea și educarea unui copil absolut excepțional.

„Asta cred că e relația firească de tată-băiat”

Cum ai zice că ești ca tată? Mai relaxat? Mai panicat?

Sunt relaxat și autoritar. Nu în forma veche autoritară, pe care o cunoaștem noi, cei din generația mai 80-90-istă. Se împart întotdeauna responsabilitățile în familie. Eu sunt cel care, așa îmi place să glumesc, că sunt ultimul bastion de autoritate. Pentru că, evident, e un copil cu o personalitate foarte puternică, care întotdeauna vrea să facă el, să obțină el lucruri, să fie el. Și cred că trebuie să fie și cineva care să îl mai deturneze așa, să îi mai pună niște mici obstacole, pentru că așa e în viață. În viață te întâlnești cu obstacole, câteodată. Dacă capeți totul prea ușor, nu o să fie bine pe termen lung. Asta cred că e relația firească de tată-băiat. Băieții sunt întotdeauna foarte mămoși, foarte atașați de mame. Acolo e o relație absolut simbiotică, extraordinară, plină de iubire, și tatăl trebuie să vină cu iubire să contrabalanseze.

Citește și: Cum arăta Anghel Damian în copilărie. Soțul lui Theo Rose, dezvăluiri rare despre familia sa: „Eram foarte mic”

Cum s-a simțit Sasha la filmările pentru „Cei trimiși”

L-ai luat pe Sasha la filmările pentru „Cei trimiși”?

A venit o singură dată, da. El e în etapa în care să zicem că răbdarea nu-i punctul foarte… Se bucură, dar pe de altă parte noi filmăm 12 ore pe zi. N-ar putea să stea 12 ore. Adică are vreo jumătate de oră de entuziasm real, după care… Se plictisește. La noi e foarte repetitiv totul. Încă o dublă, încă o dublă de același lucru până când ai tot materialul care-ți trebuie și atunci el e într-adevăr într-o poziție puțin mai de acțiune. Vrea să facă tot timpul lucruri noi.

Ce planuri au Anghel Damian și Theo Rose de Crăciun și Revelion

Ce planuri aveți tu și Theo de Crăciun și de Revelion?

Să stăm acasă, Doamne ajută! Ăsta e singurul plan pe care-l avem, să stăm acasă. De Revelion nu, că de Revelion întotdeauna artiștii cântă. Revelionul este zi de muncă pentru artiști. Eu o să fiu anexă de artist de Revelion. Nu o să muncesc, dar o să fiu alături de soția mea la o cântare.

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de Crăciun?

Când eram mic și încă mai credeam în Moș Crăciun. Tata a vorbit cu un vecin să sune la ușă, să lase cadourile și știu că l-a și îmbrăcat ca pe Moș Crăciun. Adică i-a dat așa un soi de haină roșie. Eu am ieșit repede, am văzut cadourile în față, auzeam pași, m-am dus la scara blocului și am văzut o haină roșie care cobora scările. Și efectiv am crezut că e Moș Crăciun care fuge la alte apartamente și asta pur și simplu a solidificat credința mea Moș Crăciun.

Citește și: Surpriza pe care a avut-o Theo Rose la Starea Civilă: „Nu mă cheamă Damian”. Care este numele artistei, după nunta cu Anghel Damian

Trailer „Cei trimiși”

Foto: Instagram/@theorose.official; Captură video

Imagine: Robert Nițoi

Montaj: Ștefan Buzoianu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Fanatik
Orașul din Europa în care se afla Giovanni Becali când a început Revoluția din decembrie 1989.“Luaţi-l de aici, că se droghează!”
Orașul din Europa în care se afla Giovanni Becali când a început Revoluția din decembrie 1989.“Luaţi-l de aici, că se droghează!”
GSP.ro
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Citește și...
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la Neversea
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce introduce „Ordonanța Trenuleț” în 2026. Modificări pentru salarii, taxe și facilități fixale
Povestea uitată a bebelușului care și-a pierdut viața la Revoluția din 1989. 37 de copii au fost uciși
Pârtii de schi de vis
BOMBĂ! Theo Rose pleacă de la Vocea României. Motivul pentru care a rupt contractul cu Pro TV

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani
Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani
Când va avea loc marea finală "Casa Iubirii". Anunțul neașteptat al Andreei Mantea: "Puțin a rămas!"
Când va avea loc marea finală "Casa Iubirii". Anunțul neașteptat al Andreei Mantea: "Puțin a rămas!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Ultima oră! Theo Rose, anunț grav după ce Tudor Chirilă a câștigat “Vocea” a opta oară. I-a ajuns! Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta: “Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine...”
Ultima oră! Theo Rose, anunț grav după ce Tudor Chirilă a câștigat “Vocea” a opta oară. I-a ajuns! Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta: “Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine...”
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”
Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”
Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. "Ce băieți frumoși ai, puștoaico!" Cum s-au fotografiat cei trei
Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. "Ce băieți frumoși ai, puștoaico!" Cum s-au fotografiat cei trei
Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”
Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”
Gina Pistol și Josephine, surprinse la cumpărături în ținute asortate. Cum au fost fotografiate
Gina Pistol și Josephine, surprinse la cumpărături în ținute asortate. Cum au fost fotografiate
Observator News
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Libertatea pentru Femei
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție la băuturile de Crăciun care pot înfunda rinichii și pot măcina oasele!
Atenție la băuturile de Crăciun care pot înfunda rinichii și pot măcina oasele!
LISTĂ. Spitalele din București care asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului
LISTĂ. Spitalele din București care asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului
Alarmant: Persoanele cu diabet zaharat au un risc de 3-6 ori mai mare de moarte subită cardiacă
Alarmant: Persoanele cu diabet zaharat au un risc de 3-6 ori mai mare de moarte subită cardiacă
Cristina Demetrescu, horoscop pentru săptămâna 22-28 decembrie: Vin cu vești bune  
Cristina Demetrescu, horoscop pentru săptămâna 22-28 decembrie: Vin cu vești bune  
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton