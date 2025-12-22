Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv

Anghel Damian a oferit detalii exclusive pentru Unica.ro despre cel mai nou proiect al său, „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România. Damian ne-a dezvăluit care a fost cea mai intensă zi de filmare, dar și cum s-a simțit fiul lui, Sasha Ioan, pe platouri, în singura zi în care l-a vizitat. Anghel ne-a spus și cum își cresc el și soția lui, Theo Rose, băiețelul, dar și ce planuri au pentru sărbătorile de iarnă.

Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată

Serialul „Cei trimiși”, realizat de Anghel Damian, s-a lansat astăzi exclusiv pe Voyo și spune povestea unei mame care încearcă să rezolve o crimă stranie. Simultan, protagonista, jucată de actrița Raluca Aprodu, încearcă să facă pace cu pierderea fiului ei, Toma, înecat cu trei ani înaintea evenimentelor din serial.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Damian ne-a spus care a fost ziua de filmare cea mai provocatoare, dar și cum s-a simțit fiul lui, Sasha, pe platouri, în singura zi în care l-a vizitat pe set. Totodată, Anghel ne-a spus ce fel de tată este, dar și care este cea mai importantă realizare personală a lui pe anul 2025.

Care ți s-a părut cea mai dificilă zi de filmare?

Întotdeauna, ziua în care filmezi ți se pare pe moment cea mai dificilă. O filmare e ca la război. În fiecare zi e o experiență nouă în care trebuie să treci foarte multe obstacole, atât creative, cât și logistice. Dacă ar fi așa să îmi fac o retrospectivă, probabil că o zi de filmare în care am avut trei locații care erau la distanță una de cealaltă, trei secvențe de acțiune destul de complexe, în locații diferite, și evident că ne-am lovit de traficul bucureștean. Aveai și presiunea asta suplimentară pe care ți-o adăuga timpul de mutare de la o locație la alta, dar a fost o zi extrem de productivă și, până la urmă.

„Mihai Bendeac e un paradox”

Mihai Bendeac te-a felicitat pe Instagram pentru proiect și, în stilul caracteristic, a făcut și o glumă, a zis că dacă ar fi gay, i-ar plăcea să fie cu tine. Cum ai reacționat când ai citit comentariul?

El îmi spune de ceva timp lucrul ăsta, acum a făcut o declarație publică, dar noi când ne vedem, ăsta e primul lucru pe care îl spune și eu întotdeauna îi întorc răspunsul și zic, „Mihai, îți dau cuvântul de onoare că dacă aș fi, la fel!”, doar că el nu cred că ar putea să fie într-o relație cu nimeni. Urmează o premieră și pentru el, „Băieți de oraș”, în luna februarie, și știu cât a muncit la acel proiect. Nu văd unde ar mai încăpea cineva în viața lui, dar nu se știe niciodată.

Îi doresc pe această cale lui Mihai să i se împlinească visurile profesionale și după aia, după ce i se împlinesc absolut toate, să se așeze la casa lui. Eu sper ca pe la 45 de ani să bifeze absolut tot ce e de bifat. Premii, filme, notorietate, și să ia așa un 5 ani sabatic de la muncă și în ăia 5 ani să facă 2-3 copii, că e genul care dacă se apucă îi face repede. După aceea o să-l vezi mișunând prin parc cu copiii.

Mihai Bendeac e un paradox. E un tip extrem de iubitor, dar care în acest moment are o relație de lungă durată cu profesia. Adică el s-a căsătorit cu profesia lui. Eu sunt într-o relație de amantlâc cu profesia mea, eu nu m-am căsătorit cu profesia, adică reușesc așa, cât de cât, să mă împart între viața privată, personală, și cea profesională.

Ce fel de tată este Anghel Damian

Ai avut un an plin, ai lansat filmul „Cursa”, ai lansat sezonul 2 din „Tătuțu” și acum lansezi „Cei trimiși”. Care ai zice că a fost cea mai importantă realizare a ta din 2025 pe plan personal?

În mod cert că am fost alături de Sasha, în mod cert. Că împreună cu Theo, amândoi fiind cu niște programe încărcate, am reușit să ne dedicăm și să ne punem mintea și sufletul la creșterea și educarea unui copil absolut excepțional.

„Asta cred că e relația firească de tată-băiat”

Cum ai zice că ești ca tată? Mai relaxat? Mai panicat?

Sunt relaxat și autoritar. Nu în forma veche autoritară, pe care o cunoaștem noi, cei din generația mai 80-90-istă. Se împart întotdeauna responsabilitățile în familie. Eu sunt cel care, așa îmi place să glumesc, că sunt ultimul bastion de autoritate. Pentru că, evident, e un copil cu o personalitate foarte puternică, care întotdeauna vrea să facă el, să obțină el lucruri, să fie el. Și cred că trebuie să fie și cineva care să îl mai deturneze așa, să îi mai pună niște mici obstacole, pentru că așa e în viață. În viață te întâlnești cu obstacole, câteodată. Dacă capeți totul prea ușor, nu o să fie bine pe termen lung. Asta cred că e relația firească de tată-băiat. Băieții sunt întotdeauna foarte mămoși, foarte atașați de mame. Acolo e o relație absolut simbiotică, extraordinară, plină de iubire, și tatăl trebuie să vină cu iubire să contrabalanseze.

Cum s-a simțit Sasha la filmările pentru „Cei trimiși”

L-ai luat pe Sasha la filmările pentru „Cei trimiși”?

A venit o singură dată, da. El e în etapa în care să zicem că răbdarea nu-i punctul foarte… Se bucură, dar pe de altă parte noi filmăm 12 ore pe zi. N-ar putea să stea 12 ore. Adică are vreo jumătate de oră de entuziasm real, după care… Se plictisește. La noi e foarte repetitiv totul. Încă o dublă, încă o dublă de același lucru până când ai tot materialul care-ți trebuie și atunci el e într-adevăr într-o poziție puțin mai de acțiune. Vrea să facă tot timpul lucruri noi.

Ce planuri au Anghel Damian și Theo Rose de Crăciun și Revelion

Ce planuri aveți tu și Theo de Crăciun și de Revelion?

Să stăm acasă, Doamne ajută! Ăsta e singurul plan pe care-l avem, să stăm acasă. De Revelion nu, că de Revelion întotdeauna artiștii cântă. Revelionul este zi de muncă pentru artiști. Eu o să fiu anexă de artist de Revelion. Nu o să muncesc, dar o să fiu alături de soția mea la o cântare.

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de Crăciun?

Când eram mic și încă mai credeam în Moș Crăciun. Tata a vorbit cu un vecin să sune la ușă, să lase cadourile și știu că l-a și îmbrăcat ca pe Moș Crăciun. Adică i-a dat așa un soi de haină roșie. Eu am ieșit repede, am văzut cadourile în față, auzeam pași, m-am dus la scara blocului și am văzut o haină roșie care cobora scările. Și efectiv am crezut că e Moș Crăciun care fuge la alte apartamente și asta pur și simplu a solidificat credința mea Moș Crăciun.

Foto: Instagram/@theorose.official; Captură video

Imagine: Robert Nițoi

Montaj: Ștefan Buzoianu

