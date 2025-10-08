Cum arăta Anghel Damian în copilărie. Soțul lui Theo Rose, dezvăluiri rare despre familia sa: „Eram foarte mic”

Anghel Damian (34 ani) provine dintr-o familie de artiști, dar rare sunt momentele în care vorbește despre viața lui privată. Anul trecut, acesta s-a însurat cu Theo Rose, cu care are și un fiu, Sasha, cântăreața fiind singura care mai „dă din casă”, din când în când. Acum, regizorul nu doar că a făcut dezvăluiri din copilăria sa, dar a publicat și o imagine în care apare alături de tatăl său.

Anghel Damian, dezvăluiri din copilărie

Anghel Damian a atras atenția cu o postare aparte, pe rețele sociale. De obicei, regizorul postează rar și aproape niciodată nu dă detalii din viața sa privată. Astfel că, soțul lui Theo Rose și-a surprins fanii cu ultima sa postare, în care oferă o altă perspectivă asupra copilăriei sale.

Anghel vorbește despre cum s-a îndrăgostit de cinematografie și cum viața lui s-a schimbat după divorțul părinților săi.

„M-am născut într-o familie de artiști, așa că eram foarte mic când am început să stau printre filme. Părinții mei mă luau cu ei la cinemateca și acasă rulau pe un vhs vechi tot felul de filme de artă: Tarkovsky, Kurosawa, Inarritu, Fellini, etc. Evident, la vârsta aia, nu înțelegeam mare lucru. Dar, rămânea, totuși, ceva în mine. O vibrație. O senzație. O lume care mă atingea fără să știu de ce”, și-a început Anghel Damian postarea de pe pagina sa de Instagram.

Regizorul a povestit cum își împărțea săptămânile între părinții săi și aventurile pe care le avea cu tatăl său în weekenduri.

„Pe când aveam nouă ani, părinții mei au divorțat. A fost, cumva, un divorț fericit. De luni până vineri stăteam cu mama, iar în weekenduri eram cu tata. Și, în fiecare sâmbătă dimineața, tata mă lua și… unde să mergem și noi? La mall. Tocmai se deschisese primul mall din București. Și acolo, evident, ne aruncam în cinema. Atunci m-am întâlnit cu cinematografia americană. Cu filmele comerciale. Cu popcornul, cu zgomotul, cu tot spectacolul ăla. Pentru tata, care este profesor de regie, era poate un exercițiu greu — el, crescut în cultul filmului de autor, stând la blockbustere cu Vin Diesel. Dar, cred că bucuria mea din sală îl făcea și pe el fericit. De multe ori vedeam câte două filme pe zi, uneori aceleași. Nu conta. Eu trăiam fiecare cadru”, a dezvăluit Anghel Damian.

Citește și: Theo Rose, gest emoționant la aniversarea de un an a căsătoriei cu Anghel Damian. Ce a făcut artista

Citește și: Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”

Regizorul, despre filmele care i-au marcat drumul

Anghel Damian vorbește mai apoi despre seria de filme „Fast and Furious” care l-au inspirat să producă acum filmul „Cursa”, ce va apărea în curând în cinematografe.

„Unul dintre filmele care m-au marcat atunci a fost Fast and Furious. Ăla a fost momentul în care am înțeles, fără să știu că înțeleg, că filmul poate fi și adrenalină și spectacol. Că poate să-ți vorbească despre familie, prietenie, loialitate, dar într-un limbaj mai ușor de decodificat. Arc peste timp, anul 2025, am făcut filmul „Cursa”. Un film care, într-un fel, e dialogul meu cu copilul care vedea „Fast and Furious” cu ochii cât farurile. E un film prin care am vrut să-i mulțumesc lui, celui care a început să iubească cinema-ul fără să-l înțeleagă, doar simțindu-l”, a subliniat el.

Citește și: Bianca Drăgușanu, show total în fața lui Cătălin Botezatu. Ce replici le-a dat Crinei Abrudan și Romaniței Iovan: „Invidie”

Citește și: Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis…” / Exclusiv

Potrivit lui Anghel Damian, noua sa peliculă va avea avanpremiera săptămâna viitoare și va intra în cinematografele din toată țara începând cu data de 24 ocotmbrie.

„De șapte ani de când fac regie, am încercat mereu să învăț, să mă joc cu formele, cu genurile. Și pot să spun că filmul „Cursa” e un film unic în peisajul românesc. Un film cu poveste, cu acțiune, cu mașini, dar și cu suflet. De săptămâna viitoare începe o serie de avanpremiere prin țară, iar din 24 octombrie filmul intră în cinematografele din toată țara. Vă aștept să îl vedeți”, a încheiat soțul lui Theo Rose.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Anghel Damian în copilărie

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News