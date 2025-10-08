Bianca Drăgușanu, show total în fața lui Cătălin Botezatu. Ce replici le-a dat Crinei Abrudan și Romaniței Iovan: „Invidie”

Bianca Drăgușanu nu putea să lipsească de la emisiunea „La bine și la Roast”, în care personaj principal este chiar fostul ei iubit, Cătălin Botezatu. Emisiunea se va difuza pe 8 octombrie 2025, de la ora 21:30. Iată ce a avut de spus blondina.

Bianca Drăgușanu, replici tăioase la adresa Romaniței Iovan și Crinei Abrudan

Bianca Drăgușanu a fost invitată la emisiunea „La bine și la Roast” care îl are în centrul atenției pe fostul ei iubit, designerul Cătălin Botezatu. Vedeta stă pe scaunul invitatului special, pregătit să încaseze glume, ironii și vorbe tăiase spuse de prieteni, cunoștințe și comedianți.

Printre cei care îl iau la „roast” se numără Oana Roman, Dana Săvuică, Bianca Drăgușan, Crina Abrudan și Romanița Iovan. Din categoria comedianților se numără Dan Frînculescu, Ioana Luiza, Dan Badea, Sorin Pîrcălab și Alexandru Minculescu.

Bianca Drăugușanu și-a început discursul în stilul caracteristic.

„Haideți să lăsăm politețurile deoparte și să trecem la persoanele mai importante. Cum ar fi… eu! S-au spus multe despre mine: că sunt operată, că am stat cu bărbați din interes, că am haine scumpe, că îmi plac banii. Eu le-aș spune altfel: invidie! Pe Romanița Iovan am zis să nu o chemați. La fel și pe Crina Abrudan… că nu a pomenit-o nimeni până acum”, au fost câteva dintre replicile rostite de blondină în cadrul show-ului.

În ce relații au rămas cei doi parteneri

Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au avut o relație în urmă cu aproximativ 15 ani. După despărțire, au rămas prieteni și au vorbit mereu frumos unul despre celălalt. Bianca a povestit unde l-a cunoscut prima dată și cum a sprijinit-o el la începutul carierei.

„L-am văzut pe Cătălin Botezatu la Fashion Week. A fost punct ochit, punct lovit! Eu am fost ce îi trebuia lui Cătălin Botezatu în momentul acela, așa cum el a fost pentru mine ce îmi trebuia mie în momentul acela. El mi-a schimbat viața!”, a spus vedeta.

Și designerul a confirmat ce a spus fostă lui iubită.

„Așa e, Biancăi i-am schimbat viața. Pentru mine a fost, este și va fi una dintre cele mai frumoase femei din România, dar și speciale.

Ea este o dovadă vie a faptului că poți, dacă vrei și dacă ai ambiție, să ajungi acolo unde îți dorești, fără să faci compromisuri, de cine știe ce natură, așa cum mulți cred asta. Este foarte frumoasă, este, cum îmi place mie să spun, „femeia accident”, după care toată lumea întoarce capul pe stradă. Bărbații salivează după Bianca, toți și-ar dori-o! Dar, ce să vezi, nu se poate!”, a spus Botezatu.

