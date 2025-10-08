Nicolle Fota și Cătălin Botezatu s-au despărțit în urmă cu ceva timp, după o relație care a durat câteva luni. Acum fotomodelul a decis că este momentul să plece din România și să își construiască o carieră în Italia.

Nicolle Fota se mută din România

Timp de câteva luni Nicolle Fota, în vârstă de 18 ani, și Cătălin Botezatu, 58 ani, au format un cuplu intens mediatizat. Însă, relația lor s-a încheiat, iar tânăra este pregătită pentru un nou capitol din viața ei. Și-a făcut bagajele și a plecat la Milano, unde se va concentra asupra carierei sale în modelling.

Tânăra a dezvăluit, într-un interviu acordat Spynews, că a semnat un contract cu o agenție cunoscută din Milano și va avea foarte multe proiecte.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a declarat Nicolle Fota.

Pe de altă parte, fotomodelul a precizat că a rămas într-o relație de prieteni cu Cătălin Botezatu, dar mărturisește că nu i-a cerut părerea în momentul în care a acceptat propunerea agenției din Italia.

„Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”, a precizat Nicolle Fota.

Cătălin Botezatu, despre despărțirea de tânărul fotomodel

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu dezvăluia care este motivul care a dus la încheierea relației cu Nicolle Fota. Deși au format un cuplu timp de câteva luni și lucrurile păreau să meargă bine între ei, creatorul de modă a simțit că a ajuns într-un punct în care își dorește o femeie matură din punct de vedere emoțional.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.

Pe de altă parte, Cătălin Botezatu a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să aibă o relație mai aparte cu Loredana Groza, pe care o apreciază. La un moment dat, cei doi au fost surprinși sărutându-se.

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe. Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a declarat designerul pentru Revista Viva.

