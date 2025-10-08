Nicolle Fota și Cătălin Botezatu s-au despărțit în urmă cu ceva timp, după o relație care a durat câteva luni. Acum fotomodelul a decis că este momentul să plece din România și să își construiască o carieră în Italia.
Timp de câteva luni Nicolle Fota, în vârstă de 18 ani, și Cătălin Botezatu, 58 ani, au format un cuplu intens mediatizat. Însă, relația lor s-a încheiat, iar tânăra este pregătită pentru un nou capitol din viața ei. Și-a făcut bagajele și a plecat la Milano, unde se va concentra asupra carierei sale în modelling.
Tânăra a dezvăluit, într-un interviu acordat Spynews, că a semnat un contract cu o agenție cunoscută din Milano și va avea foarte multe proiecte.
„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a declarat Nicolle Fota.
Pe de altă parte, fotomodelul a precizat că a rămas într-o relație de prieteni cu Cătălin Botezatu, dar mărturisește că nu i-a cerut părerea în momentul în care a acceptat propunerea agenției din Italia.
„Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”, a precizat Nicolle Fota.
Cătălin Botezatu, despre despărțirea de tânărul fotomodel
În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu dezvăluia care este motivul care a dus la încheierea relației cu Nicolle Fota. Deși au format un cuplu timp de câteva luni și lucrurile păreau să meargă bine între ei, creatorul de modă a simțit că a ajuns într-un punct în care își dorește o femeie matură din punct de vedere emoțional.
„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.
Pe de altă parte, Cătălin Botezatu a mărturisit că întotdeauna și-a dorit să aibă o relație mai aparte cu Loredana Groza, pe care o apreciază. La un moment dat, cei doi au fost surprinși sărutându-se.
„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe. Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a declarat designerul pentru Revista Viva.
