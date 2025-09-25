Cătălin Botezatu dă de pământ cu designerii din România: „Mai mult de jumătate sunt impostori”

Cătălin Botezatu (58 ani) a vorbit fără restricții despre designerii români, despre care spune că „mai mult de jumătate sunt impostori”. Celebrul creator de modă, care s-a făcut remarcat la nivel internațional, este de părere există foarte puțini profesioniști în acest domeniu în țară, majoritatea căutând doar celebritatea.

Cătălin Botezatu, despre lumea modei

Cătălin Botezatu susține că, la nivel internațional, moda se află într-o evoluție spectaculoasă, însă consideră că nu se întâmplă același lucru și în moda din România.

Designerul spune că și-ar dori să vadă femeile îmbrăcate în colecțiile creatorilor pentru că aceștia au creații „spectaculoase”.

„Lumea modei internaționale o văd într-o evoluție wow, în care mi-aș dori să văd femei îmbrăcate cu ceea ce propun creatorii, sunt niște creații spectaculoase”, a precizat el.

Citește și: Raluca Bădulescu a fost dată de gol de Cătălin Botezatu. Puțină lume știe acest detaliu despre concurenta Asia Express

Citește și: De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”

Botezatu, despre creatorii de modă din România

Pe de altă parte, Cătălin Botezatu critică dur majoritatea designerilor din România care, spune el, nu fac altceva decât să caute faima. Doar câțiva sunt adevărați profesioniști, zice celebrul designer, în timp ce „mai mult de jumătate” sunt „plagiatori”.

„În România, în afară de 10-15 designeri adevărați, care au în spate modă, industrie, vânzare, magazine, restul sunt niște fake-uri, niște oameni care vor să apară, niște plagiatori, niște persoane care își doresc pur și simplu să fie la televizor. Atârnă pe la tot felul de evenimente, la un pahar de ceva, doar ca să le ia și lor cineva un interviu”, a afirmat Cătălin Botezatu pentru Spynews.

Citește și: Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle în fața iubitului lui, la „Asia Express”. Cum a reacționat Alejandro

Citește și: Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini cu fetița artistei

În același timp, designerul susține că nici premiile cu care aceștia sunt recompensați nu sunt adevărate întrucât în România premiile au ajuns să se dea fără merit.

„Atârnă la fel de fel de premii fără nicio esență, pentru că se dau premii așa cum se dau semințele, la liber. Se bucură de un premiu pe care nu-l merită, își construiesc un trecut care n-a existat, un viitor și un prezent care nu vor exista și nu există. E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!”, a subliniat Cătălin Botezatu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Botezatu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News