Cătălin Botezatu dă de pământ cu designerii din România: „Mai mult de jumătate sunt impostori”

Cătălin Botezatu (58 ani) a vorbit fără restricții despre designerii români, despre care spune că „mai mult de jumătate sunt impostori”. Celebrul creator de modă, care s-a făcut remarcat la nivel internațional, este de părere există foarte puțini profesioniști în acest domeniu în țară, majoritatea căutând doar celebritatea.
Pe de altă parte, Cătălin Botezatu critică dur majoritatea designerilor din România care, spune el, nu fac altceva decât să caute faima. Doar câțiva sunt adevărați profesioniști, zice celebrul designer, în timp ce „mai mult de jumătate” sunt „plagiatori”.
„În România, în afară de 10-15 designeri adevărați, care au în spate modă, industrie, vânzare, magazine, restul sunt niște fake-uri, niște oameni care vor să apară, niște plagiatori, niște persoane care își doresc pur și simplu să fie la televizor. Atârnă pe la tot felul de evenimente, la un pahar de ceva, doar ca să le ia și lor cineva un interviu”, a afirmat Cătălin Botezatu pentru Spynews.
În același timp, designerul susține că nici premiile cu care aceștia sunt recompensați nu sunt adevărate întrucât în România premiile au ajuns să se dea fără merit.
„Atârnă la fel de fel de premii fără nicio esență, pentru că se dau premii așa cum se dau semințele, la liber. Se bucură de un premiu pe care nu-l merită, își construiesc un trecut care n-a existat, un viitor și un prezent care nu vor exista și nu există. E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!”, a subliniat Cătălin Botezatu.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Botezatu
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.