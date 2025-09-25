Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini cu fetița artistei

Rihanna a devenit mamă pentur a treia oară pe data de 13 septembrie, însă până acum a ales să țină secretă venirea pe lume a primei sale fiice. Artista mai are doi băieți, Rza (3 ani) și Riot (23 luni).
Spre deosebire de primele două sarcini, când a preferat să nu dezvăluie imagini sau numele copiilor, de data aceasta a publicat pe rețelele sociale primele imagini cu fiica sa.
„Cu siguranță nu voi lăsa asta să-mi stea în cale ca mamă”, a subliniat atunci Rihanna.
În urma dezvăluirii importante a cuplului privind sarcina la Gala Met din 2025, o sursă a declarat pentru publicația americană că cei doi sunt „încântați să își mărească familia”. Sursa a explicat, de asemenea, de ce cuplul și-a dorit să aibă copii de vârste apropiate.
„Își doreau ca și copiii lor să aibă vârste apropiate, pentru a putea crește împreună și a avea o legătură strânsă”, a precizat sursa.
Sursă foto: Instagram, Profimedia
