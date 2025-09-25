Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini cu fetița artistei

Rihanna (37 ani) a devenit mamă pentru a treia oară. Artista și iubitul ei, A$AP Rocky au devenit părinții unei fetițe și au dezvăluit numele pe care l-au ales pentru aceasta.

Rihanna a născut o fetiță

Rihanna a devenit mamă pentur a treia oară pe data de 13 septembrie, însă până acum a ales să țină secretă venirea pe lume a primei sale fiice. Artista mai are doi băieți, Rza (3 ani) și Riot (23 luni).

Spre deosebire de primele două sarcini, când a preferat să nu dezvăluie imagini sau numele copiilor, de data aceasta a publicat pe rețelele sociale primele imagini cu fiica sa.

În fotografie, Rihanna poate fi văzută ținând-o în brațe pe fiica sa, Rocki, care poartă o salopetă roz. Ea a inclus și o fotografie cu mănușile roz ale bebelușei sale.

Pentru acest moment special, artista a purtat un inel special cu inscripția „mamă”.

„Rocki Irish Mayers 13 septembrie 2025 🎀”, a scris cântăreața în mesajul care a însoțit imaginile de pe Instagram.

Artista a dezvăluit că este însărcinată la Met Gala 2025

Pe 5 mai, Rihanna și A$AP Rocky, care sunt împreună din 2020, au dezvăluit că așteaptă al treilea copil, pe covorul roșu al Met Gala 2025.

Cei doi mai au împreună doi băieți, RZA, născut în 2022, și Riot, născut în 2023.

Rihanna și Rocky nu plănuiau în ă întemeieze o familie când artista a rămas însărcinată cu primul ei copil, însă vestea i-a bucurat.

„Întotdeauna am crezut că va fi căsătoria mai întâi, apoi un copil, dar cine naiba spune că trebuie să fie așa”, a declarat ea pentru People în aprilie 2022.

„Cu siguranță nu voi lăsa asta să-mi stea în cale ca mamă”, a subliniat atunci Rihanna.

În urma dezvăluirii importante a cuplului privind sarcina la Gala Met din 2025, o sursă a declarat pentru publicația americană că cei doi sunt „încântați să își mărească familia”. Sursa a explicat, de asemenea, de ce cuplul și-a dorit să aibă copii de vârste apropiate.

„Își doreau ca și copiii lor să aibă vârste apropiate, pentru a putea crește împreună și a avea o legătură strânsă”, a precizat sursa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu fiica Rihannei

