De ce nu și-a botezat Alina Ceaușan fetița până acum. Perla are deja un an! Când va avea loc evenimentul

Alina Ceușan este mama a doi copii: Rock și Perla. Fetița cea mică a împlinit deja un an, iar influencerița a stabilit data botezului său. Ea a explicat de ce micuța nu a fost botezată până acum și a explicat că evenimentul va fi unul restrâns.

Alina Ceușan a stabilit data botezului fiicei sale

Alina Ceușan a amânat multe luni de zile botezul fiicei sale. Ea a anunțat recent că își va creștina fetița, iar evenimentul va fi unul restrâns, la care vor participa aproximativ 60 de persoane. Influencerița a povestit că a avut o perioadă încărcată, având în vedere că s-a mutat cu familia de la Cluj la București.

Când va avea loc evenimentul, micuța Perla va avea deja peste un an. Alina Ceușan și-a botezat și primul copil mai târziu, la 9 luni, din cauza restricțiilor din pandemie.

„La Perla am vrut inițial să fac foarte rapid, la 2-3 luni cum e tradițional, însă tocmai atunci mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Creștinarea fetiței este programată pentru sâmbătă, iar totul se va petrece sub ochii familiei și apropiaților. Cu toate că influencerița voia o petrecere de vară pe terasă, planul s-a schimbat.

Alina a decis să facă botezul la un restaurant din București.

„Am ajuns la concluzia asta, în ideea în care noi, inițial am spus: Noi la Perla facem un party mare (…) Am ajuns la un dinner party, micuț, restrâns”, a povestit influencerița.

Cum se menține în formă vedeta după a doua naștere

Alina Ceușan a vorbit despre felul în care arată și se simte după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Ea are o siluetă impecabilă și spune că are câteva reguli după care se ghidează când vine vorba despre corpul ei.

„„Totul e de lifestyle. E un 80/20, adică încerc să mănânc echilibrat în 80 la sută din timp, în 20 la sută dau iama la pizza, la prăjeli, dulciuri nu neapărat că nu le prefer, dar încerc să țin echilibrul acesta, adică să beau destulă apă, să țin lucrurile sub control.

În rest nu vreau neapărat să mă împiedic în treaba asta, dar noi am făcut din a mânca sănătos un lifestyle și atunci e mult mai ușor când e de cursă lungă și nu dietă. Nu am mai ținut o dietă de nu știu când”, a mărturisit Alina Ceușan într-un interviu pentru ciao.ro.

