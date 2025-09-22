Alina Ceușan a plătit mii de euro pentru a aduce bonă pentru copiii ei: „E cea mai bună decizie”

Alina Ceușan a decis să își angajeze o bonă care să o ajute cu creșterea fiicei sale, Perla. Influencerița a dezvăluit că a ales o bonă din străinătate, pe care a adus-o în țară cu ajutorul unei firme specializate. Deși prețul nu a fost deloc unul mic, aceasta susține că a meritat investiția.

Alina Ceușan și-a angajat bonă internă

Alina Ceușan este mama a doi copii, Rock și Perla. Micuța a venit pe lume în august 2024, iar influencerița, care are numeroase proiecte profesionale, a avut nevoie de ajutor cu fiica sa. Astfel, blonda a ales să aducă o bona internă pentru a se asigura că Perla are parte de toată atenția și îngrijirea necesare.

Întrebată în mediul online cum a reușit să aducă bona copiilor în România, Alina a răspuns deschis și a oferit toate informațiile necesare. Mai mult, ea a dezvăluit și ce sumă a fost nevoită să plătească pentru astfel de servicii.

Astfel, Alina Ceușan a dezvăluit că a apelat la o agenție condusă de o filipineză care se ocupă cu recrutarea și plasarea bonelor.

„Este o filipineză care se ocupă și prin ea le-am adus pe fete. Costurile încep cam de la 2.500 de euro, taxe inițiale, acte pentru viză etc. E cea mai bună decizie să accepți ajutorul, cu sau fără părinți aproape ai un suport care în ziua de azi nu mai există. Nu degeaba se zice că este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Satul ăla, casa aia plină de oameni nu o mai avem astăzi de cele mai multe ori și poate fi teribil de singuratică perioada post partum”, a povestit influencerița, într-o postare pe Instagram.

Influencerița și-a luat bona în vacanță, în Egipt

Alina Ceușan a plecat în vacanță în Egipt, iar bona a fost și ea alături de familie. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, influencerița a povestit cum a reușit să își ia bona în concediu.

„Aplici pentru viză la Ambasada Egiptului în București. Mare noroc oricum că suntem în București acum, altfel ai drumuri de făcut! Cetățenii filipinezi au nevoie de viză. Viza de turist costă sub 100 euro, se obține în aproximativ o lunp (depinde de perioadă, la noi a durat mai puțin). Ai nevoie de work permit, contract de muncă, pașapoartele voastre + bilete de zbor și voucher de cazare, însă musai dqacă tu călătorești pui pașaportul tău, altfel nu poate intra în țară. Doar alături de tine. Și nici tu fără ea. Îți spun eu care am ratat un trip important la Londra pentru că nu l-am trecut și pe soțul eu acolo. Vezi site-ul Ambasadei pentru mai multe detalii. Oricum, a meritat din plin, e un ajutor enorm, mai ales cu Perla”, a precizat Alina Ceușan.

Influencerița și-a angajat bona în urmă cu mai mult timp, asigurându-se astfel că Rock și Perla sunt bine îngrijiți în perioada în care ea nu este acasă.

