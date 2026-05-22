Un cuplu a fost arestat după ce și-a abandonat cei doi copii pe marginea drumului. Cum au fost găsiți micuții

Un bărbat și o femeie, despre care presa relatează că ar fi mama și tatăl vitreg ai doi băieți francezi mici, găsiți singuri și plângând pe marginea unui drum din sudul Portugaliei, au fost arestați.

Doi copii sub cinci ani, abandonați de părinți pe marginea drumului

Copiii, ambii cu vârste sub cinci ani, au fost găsiți marți de un șofer în apropierea orașului Alcácer do Sal, au anunțat autoritățile.

Ei aveau asupra lor rucsacuri cu mâncare și apă, dar nu aveau documente de identitate.

Tatăl băieților îi declarase dispăruți din locuința lor din Colmar, în estul Franței, pe 11 mai, iar Franța emisese o solicitare de ajutor la nivel european.

Poliția din Portugalia și Franța a deschis anchete și a declarat că, în acest stadiu, nu a ajuns la concluzii.

Cuplul a fost arestat

Potrivit presei locale, cuplul a fost arestat după ce mașina lor a fost observată în fața unei cafenele din orașul Fátima, aflat la aproximativ 180 km nord de Alcácer do Sal, scrie Reuters.

Garda Națională Republicană din Portugalia a transmis că ofițerii săi au arestat o femeie de 41 de ani și un bărbat de 55 de ani. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea celor doi arestați.

Potrivit poliției, cuplul este investigat pentru violență domestică, punerea în pericol a minorilor și abandon.

Șoferul care i-a găsit pe băieți a declarat că le-a dat de mâncare înainte să alerteze poliția.

Potrivit poliției, cei doi sunt „suspectați de comiterea infracțiunilor de violență domestică, expunere la pericol și abandon, în legătură cu incidentul care a implicat doi copii minori găsiți singuri lângă un drum public în municipiul Alcácer do Sal”.

Potrivit Poliției Judiciare, femeia era investigată de instanța judiciară din Grândola pentru infracțiunile de expunere la pericol și abandon.

