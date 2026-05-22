Un cuplu a fost arestat după ce și-a abandonat cei doi copii pe marginea drumului. Cum au fost găsiți micuții

Garda Națională Republicană din Portugalia a transmis că ofițerii săi au arestat o femeie de 41 de ani și un bărbat de 55 de ani. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea celor doi arestați.
Potrivit poliției, cuplul este investigat pentru violență domestică, punerea în pericol a minorilor și abandon.
Șoferul care i-a găsit pe băieți a declarat că le-a dat de mâncare înainte să alerteze poliția.
Potrivit poliției, cei doi sunt „suspectați de comiterea infracțiunilor de violență domestică, expunere la pericol și abandon, în legătură cu incidentul care a implicat doi copii minori găsiți singuri lângă un drum public în municipiul Alcácer do Sal”.
Potrivit Poliției Judiciare, femeia era investigată de instanța judiciară din Grândola pentru infracțiunile de expunere la pericol și abandon.