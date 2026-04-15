Naba Salem și Cătălin Brînză de la „Insula Iubirii”, cel mai nou cuplu. Cum și când a început relația lor

Naba Salem și Cătălin Brînză, foști colegi la Insula Iubirii 2025, trăiesc o poveste de dragoste neașteptată, începută „din greșeală” pe un balansoar în Thailanda. Potrivit brunetei, cei doi formează un cuplu de trei săptămâni.

Naba Salem și Cătălin Brînză, cel mai nou cuplu din showbiz

Naba Salem și Cîtîlin Brînză, foști participanți ai emisiunii „Insula Iubirii” 2025 sunt acum oficial un cuplu. Bruneta a confirmat relația și a dezvăluit detalii inedite despre începuturile lor neprevăzute, care au avut loc în Thailanda.

Fosta ispită a povestit că relația cu Cătălin Brînză a început cu un moment neașteptat, dar plin de chimie: „Acum, eram în Thailanda pe balansoar și ne-am pupat din greșeală. Am întors capul și am dat buză în buză, iar eu am zis «ew». Și a zis el, cum adică «ew». După 10 secunde, la fel, ne-am pupat fără să vrem. După faza asta am rămas împreună”.

Deși sunt oficial împreună de doar trei săptămâni, povestea lor a început cu mai bine de un an în urmă.

„Noi ne știm de un an jumate și am fost prieteni foarte buni. Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult”, a explicat Naba Salem pentru Cancan.

Au evitat să își recunoască sentimentele

Pe platourile de filmare din Thailanda, cei doi au format o prietenie strânsă, dar au evitat să-și recunoască sentimentele.

„Noi povesteam mereu împreună și am simțit că avem o conexiune, eram foarte apropiată de el, dar nu înțelegeam de ce. La un moment dat mi-a spus că sunt singurul om care a reușit să îl citească fără să îmi spună el nimic”, a adăugat bruneta.

După ce filmările noului sezon al „Insula Iubirii” s-au încheiat în Thailanda, cei doi au decis să își urmeze inima.

„Suntem împreună dinainte cu o săptămână să ajungem în România din Thailanda”, a confirmat Naba Salem.

Naba Salem și-a strigat fericirea pe rețelele sociale

Fosta ispită a împărtășit recent fericirea sa cu urmăritorii de pe Instagram, postând un mesaj plin de emoție.

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește. 🤍 Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte… dar las asta aici, poate vă prindeți voi 😉 Hai să vedem… cine credeți că e în poză?”, a scris ea, provocându-și fanii să ghicească identitatea bărbatului din imagine.

