Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. „Sunt foarte fericiți împreună!” Cei doi și-au confirmat relația

Heather Locklear și Lorenzo Lamas, două dintre figurile emblematice ale televiziunii americane din anii ’80 și ’90, au confirmat că formează un cuplu. Relația lor, începută în urmă cu câteva luni, a atras atenția presei după ce cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre în Las Vegas, chiar în noaptea de Anul Nou.

O relație care evoluează rapid

Reprezentantul lui Lorenzo Lamas, în vârstă de 68 de ani, a confirmat pentru E!News că actorul trăiește o poveste de dragoste cu Heather Locklear, actrița de 64 de ani devenită celebră în Melrose Place. „Da, se întâlnesc de câteva luni și sunt foarte fericiți împreună”, a transmis acesta.

TMZ a relatat că cei doi au fost văzuți la Barry’s Steakhouse, în cadrul Circa Resort & Casino din Las Vegas, unde au avut o masă privată. O sursă a declarat pentru publicație că „au fost foarte afectuoși unul cu celălalt”, iar imaginile surprinse îi arată relaxați și zâmbitori.

Relația pare să avanseze într-un ritm natural, dar serios. Potrivit unei surse citate, cei doi sunt pregătiți „să își prezinte copiii unul altuia”, semn că lucrurile devin tot mai stabile.

Apariții publice și gesturi tandre

În fotografiile din noaptea de Revelion, Locklear și Lamas apar alături de Chef Barry Dakake, în bucătăria restaurantului. Actrița a purtat o rochie neagră elegantă și o geantă Miu Miu, iar părul blond l-a prins într-o coadă lejeră. Lamas a optat pentru un sacou gri, cămașă neagră și pantaloni asortați.

Nu este prima dată când cei doi sunt văzuți împreună. În noiembrie 2025, au participat la evenimentul The World’s Largest Disco din Buffalo, New York, unde au fost fotografiați ținându-se de braț.

Vieți amoroase complicate, dar paralele

Heather Locklear a avut două căsnicii celebre: cu Tommy Lee, între 1986 și 1993, și cu Richie Sambora, între 1994 și 2007. Cu Sambora are o fiică, Ava, în vârstă de 28 de ani. Actrița a avut și o relație de cinci ani cu fostul logodnic Chris Heisser, până la despărțirea lor din 2025.

Lorenzo Lamas a fost căsătorit de șase ori și are șase copii. Noua relație vine la un an după ce a depus actele de divorț de Kenna Nicole, cea de-a șasea soție. În trecut, actorul a fost căsătorit cu Victoria Hilbert, Michele Cathy Smith, Kathleen Kinmont și Shauna Sand. Are copii din mai multe relații, inclusiv pe A.J. și Shayne, cu regretata Michele Cathy Smith.

Două cariere legendare

Lamas este cunoscut pentru rolul lui Lance Cumson în Falcon Crest, unde a apărut în 228 de episoade între 1981 și 1990. A jucat și în serialul Renegade și a avut un rol în filmul Grease. În ultimii ani, a continuat să lucreze în producții precum Love in the Clouds, Checkmate, Stepmom from Hell, Prepare to Die și Team of Two.

Heather Locklear a devenit un fenomen global datorită rolului Amandei Woodward în Melrose Place, serial în care a jucat între 1993 și 1999, revenind și în reboot-ul din 2009–2010.

Deși ambii au trecut prin relații complicate și căsnicii multiple, Locklear și Lamas par să fi găsit un echilibru unul în celălalt. Aparițiile lor recente și declarațiile apropiaților sugerează că relația este stabilă și promițătoare.

Foto – Profimedia / Instagram

