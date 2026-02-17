Cum arată și cu ce se ocupă Lorenzo Lamas, la 68 de ani. Au trecut 29 de ani de când făcea furori în „Renegatul”

Cu un farmec care a cucerit mii de inimi, Lorenzo Lamas a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale televiziunii anilor ’80 și ’90. Actorul, care a împlinit 68 de ani pe 20 ianuarie 2026, a fost idolul unei generații. Dacă numele său îți sună cunoscut, probabil îți amintești de el ca Lance Cumson, playboy-ul din serialul de succes „Falcon Crest”, sau ca Reno Raines, polițistul devenit vânător de recompense din seria de acțiune „Renegade”.

Cu ce se ocupă Lorenzo Lamas, la 29 de ani de la „Renegatul”

Lorenzo Lamas s-a născut pe 20 ianuarie 1958, în Santa Monica, California, într-o familie de actori celebri. Tatăl său, Fernando Lamas, și mama sa, Arlene Dahl, și-au lăsat amprenta asupra carierei sale artistice. La doar 11 ani, familia s-a mutat la New York, iar în 1978, Lorenzo a avut una dintre primele sale apariții notabile în filmul „Grease”. Deși rolul său, Tom Chisum, a fost mic, a fost un pas important către ceea ce avea să devină o carieră strălucitoare pe micile ecrane.

În 1981, Lorenzo Lamas a obținut rolul care i-a schimbat viața. Lance Cumson, nepotul rebel al Angelinei Channing (interpretată de Jane Wyman), din serialul „Falcon Crest”, l-a propulsat în topul actorilor de televiziune. Timp de nouă sezoane (până în 1990), Lamas a fost singurul actor prezent în toate cele 227 de episoade, performanță care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur.

După încheierea serialului, actorul și-a redefinit imaginea, devenind un erou de acțiune. În anii ’90, a fost protagonistul seriei „Renegade”, în care l-a interpretat pe Reno Raines, un polițist acuzat pe nedrept, aflat în fugă. Stilul său dur, motocicletele și artele marțiale au devenit semnele distinctive ale personajului său.

Lorenzo Lamas nu s-a limitat doar la seriale de televiziune sau filme de acțiune. A avut roluri diverse: Hector Ramirez în „The Bold and the Beautiful” (2004-2006), Dr. Hollywood în „Big Time Rush” și chiar a dat voce personajului Meap în desenul animat „Phineas and Ferb”. În plus, a fost judecător în emisiunea „Are You Hot?” și a apărut împreună cu familia sa în reality show-ul „Leave It to Lamas”.

Citește și: Larisa Uță, mesaj dur după eliminarea de la Survivor România 2026: „Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă”

Citește și: Cum a reacționat Magdalena Chihaia când a aflat că Dinu Maxer a pozat gol. „A aflat la un an de la căsătoria noastră”

A fost căsătorit de 6 ori și are 6 copii

Viața personală a lui Lorenzo Lamas a fost adesea subiect de discuție. Actorul a fost căsătorit de șase ori și este tată a șase copii. Ultima sa căsnicie, cu Kenna Scott, a avut loc în octombrie 2023, însă cei doi s-au separat recent. În interviuri, Lamas a vorbit deschis despre complexitatea relațiilor sale, demonstrând o sinceritate rară în lumea celebrităților.

Lorenzo Lamas a fost însurat cu Victoria Hilbert între 1981 și 1982, a urmat căsnicia cu Michele Cathy Smith din 1983 până în 1985 și cea cu Kathllen Kinmont, din 1989 până în 1993.

În 1996 a ajuns din nou în fața altarului, de data aceasta cu Shauna Sand, cu care a rămas căsătorit până în 2002. În 2011 s-a însurat cu Shawna Craig, de care a divorțat 7 ani mai târziu.

Citește și: Bette Midler, transformare surprinzătoare la 80 de ani. Legenda Hollywoodului, fotografiată într-o ipostază neobișnuită în New York

Citește și: Tavi Clonda, surpriză de proporții pentru Gabriela Cristea, după ce au ratat vacanța romantică la Roma. Cum s-a revanșat de Ziua Îndrăgostiților

Kenna Scott a reușit să îl convingă să o ia de soție deși, după cel de-al cincilea divorț a jurat că nu se va mai căsători niciodată. În 2023, când deveneau soț și soție, ea avea 36 de ani, iar el 63.

Deși s-a retras parțial din actorie, Lamas continuă să se reinventeze. Timp de câțiva ani, a lucrat ca pilot de elicopter de turism în New York, colaborând cu HeliNY. În 2025, a revenit pe ecrane în filmul de acțiune „President Down”, o producție originală Tubi.

Pe lângă proiectele profesionale, Lamas este activ pe platforma X.com, unde discută despre arte marțiale și politică, și interacționează cu fanii prin mesaje video personalizate pe platforma Cameo.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lorenzo Lamas

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News