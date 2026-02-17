Tavi Clonda, surpriză de proporții pentru Gabriela Cristea, după ce au ratat vacanța romantică la Roma. Cum s-a revanșat de Ziua Îndrăgostiților

Gabriela Cristea și Tavi Clonda aveau programată o escapadă romantică la Roma, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Cei doi au fost, însă, nevoiți să o anuleze după ce fetițele lor s-au îmbolnăvit de enterocolită. Acum, Tavi Clonda i-a făcut o surpriză soției sale, pentru a se revanșa. Cum a reacționat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, surpriză din partea soțului după escapada ratată la Roma

Gabriela Cristea a primit o surpriză frumoasă de la soțul ei, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. După ce escapada lor romantică la Roma a fost anulată din cauza unor probleme de sănătate pe care cele două fetițe ale lor le-au avut, acum, cântărețul a decis să își surprindă partenera cu o altă locație, la fel de frumoasă.

Artistul s-a gândit ca el și soția lui să mergă tot în Italia, dar în alt oraș, pentru câteva zile. Tavi Clonda i-a spus soției sale să își facă bagajele, fără să îi spună unde merg. Surpriza a fost că și-a dus soția în Abruzzo, locul în care cei doi și-au cumpărat o casă în urmă cu câteva luni.

Fosta prezentatoare s-a arătat încântată de surpriză.

„Mi-a făcut surpriză și mi-a schimbat biletele și plecăm în altă parte (…) Ce tare mi s-a părut. Mi-a spus fă-ți bagajele și plecăm (…) E super surpriza, nu mă așteptam”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram.

Și-au cumpărat casă în Italia

Gabriela Cristea și soțul ei și-au achiziționat o casă în Abruzzo. Pe lângă locuință, cei doi au cumpărat un conac pe care plănuiesc să o transforme într-un boutique-hotel.

Cei doi au investit bani în acest conac și vor să îl transforme într-o afacere profitabilă, însă renovarea lui ar putea dura în jur de 2-3 ani. Între timp, cei doi vor să își petreacă verile aici, în casa pe care și-au cumpărat-o. Gabriela Cristea a declarat că nu vrea să se mute definitiv din România momentan, însă plănuiește să o facă atunci când va veni momentul în care se va pensiona.

„Noi ne-am cumpărat deja un conac acolo, pe care vrem să-l renovăm, doar că este un conac foarte mare și vrem să facem un boutique-hotel, iar acest lucru durează foarte mult. O să dureze doi, poate chiar trei ani până când va fi gata”, declara Gabriela Cristea, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

