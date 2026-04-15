Valentin Sanfira a răbufnit, după ce a fost acuzat că a rănit-o pe Codruța Filip: „Adevărul suprem”

Valentin Sanfira a rupt tăcerea, la o lună după ce s-a aflat că el și Codruța Filip au divorțat. Artistul a decis acum să clarifice zvonurile care l-au pus în centrul unui scandal mediatic, după ce a fost acuzat de comportament lipsit de respect față de fosta sa soție.
Valentin Sanfira, prima reacție după divorțul de Codruța Filip
În februarie 2026, Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus adio, după opt ani de relație și un mariaj ce părea de neclintit. Deși Codruța a vorbit despre „minciuna” în care a trăit atât de mult timp, evitând să dezvăluie motivele clare ale despărțirii, fanii cuplului și-au exprimat părerile online.
Valentin Sanfira nu a rămas pasiv și a răspuns: „Se pare că dumneavoastră dețineți adevărul suprem. Cu siguranță aveți o viață fără pată și acum împărtășiți cum ar trebui să trăiască și alții. Felicitări și aștept să mai aduceți în comentarii păreri despre viața mea privată”.
Valentin Sanfira și tânăra misterioasă au intrat rapid în atmosfera de vacanță. Astfel, artistul a ales un outfit casual, cu șort și cămașă înflorată, iar însoțitoarea sa a optat pentru o ținută lejeră, perfectă pentru zilele fierbinți. Chiar dacă nu au fost observate gesturi de afecțiune, apariția lor împreună dă naștere speculațiilor despre relația dintre ei.
Până în prezent, interpretul nu a făcut nicio declarație cu privire la tânăra cu care a ales să își petreacă sărbătorile pascale, pe însorita Thailandă.
