Valentin Sanfira a răbufnit, după ce a fost acuzat că a rănit-o pe Codruța Filip: „Adevărul suprem”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Valentin Sanfira a rupt tăcerea, la o lună după ce s-a aflat că el și Codruța Filip au divorțat. Artistul a decis acum să clarifice zvonurile care l-au pus în centrul unui scandal mediatic, după ce a fost acuzat de comportament lipsit de respect față de fosta sa soție.

În februarie 2026, Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au spus adio, după opt ani de relație și un mariaj ce părea de neclintit. Deși Codruța a vorbit despre „minciuna” în care a trăit atât de mult timp, evitând să dezvăluie motivele clare ale despărțirii, fanii cuplului și-au exprimat părerile online.

Tensiunea a atins un punct culminant recent, când o urmăritoare a lăsat un comentariu dur pe canalul de YouTube al artistului.

„Da, să ne bucurăm de viață, că e doar una!!! Dar nu călcând în picioare sufletele altor persoane!!!!” a scris femeia, acuzându-l pe Sanfira că a rănit-o pe Codruța Filip.

Valentin Sanfira nu a rămas pasiv și a răspuns: „Se pare că dumneavoastră dețineți adevărul suprem. Cu siguranță aveți o viață fără pată și acum împărtășiți cum ar trebui să trăiască și alții. Felicitări și aștept să mai aduceți în comentarii păreri despre viața mea privată”.

Artistul, surprins de o altă femeie în Thailanda

Ceea ce a surprins și mai mult publicul a fost faptul că, la doar o lună de la divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira a plecat în vacanță în Thailanda alături de o altă femeie, potrivit Cancan.

La o primă vedere, tânăra amintește de fosta soție a artistului. Cei doi au fost surprinși în timp ce se pregăteau să urce pe o barcă.

Valentin Sanfira și tânăra misterioasă au intrat rapid în atmosfera de vacanță. Astfel, artistul a ales un outfit casual, cu șort și cămașă înflorată, iar însoțitoarea sa a optat pentru o ținută lejeră, perfectă pentru zilele fierbinți. Chiar dacă nu au fost observate gesturi de afecțiune, apariția lor împreună dă naștere speculațiilor despre relația dintre ei.

Până în prezent, interpretul nu a făcut nicio declarație cu privire la tânăra cu care a ales să își petreacă sărbătorile pascale, pe însorita Thailandă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valentin Sanfira

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News