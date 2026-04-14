Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă. Ce tarif are artista pentru un show de 50 de minute

Codruța Filip își continuă cariera solo, după divorțul de Valentin Sanfira. Recent a lansat o nouă piesă prin care își cântă suferința după despărțirea de partener. Tot recent s-a aflat și cât cere artista pentru un show de 50 de minute, dar și pentru o nuntă.

Cât costă să-ți cânte Codruța Filip la nuntă

După despărțirea de Valentin Sanfira, Codruța Filip a pornit hotărâtă pe propriul drum artistic. Artista, apreciată pentru frumusețea, talentul și sinceritatea sa emoțională, își continuă cariera solo cu o energie nouă și o voce puternică.

Potrivit Cancan, Codruța Filip este una dintre artistele cele mai căutate pentru evenimente private. În trecut, alături de fostul său partener, Valentin Sanfira, Codruța forma un duo de succes care câștiga până la 5.000 de euro pentru o prestație de 50 de minute.

După despărțire, Codruța a ales să performeze solo, ajustându-și tarifele. Acum, o reprezentație live de 50 de minute costă între 2.500 și 3.000 de euro, incluzând interpretarea live și suportul tehnic. Pentru evenimente mai elaborate, cum ar fi nunțile cu mai multe momente artistice, prețurile variază între 8.000 și 11.000 de euro, pachete ce includ și colaborări cu instrumentiști, oferind o experiență memorabilă pentru invitați.

O confesiune muzicală din inimă

Pe lângă spectacolele live, Codruța Filip a lansat recent o piesă care a captat atenția publicului, fiind percepută drept o confesiune personală. „Muzica a fost, este și va rămâne pentru totdeauna, modalitatea mea de a mă exprima cel mai bine. Prin ea, trăiesc și respir. Prin ea, aleg să îmi prezint realitatea, vulnerabilitățile, sentimentele… Astăzi, așa îmi cântă sufletul! Vă las aici o piesă nouă, din inimă, cu emoție curată. De ce lumea ne desparte?”, a scris artista pe Instagram.

Melodia scoate la lumină teme universale precum dragostea, dezamăgirea și pierderea, iar versurile pline de emoție au rezonat puternic cu fanii ei. „De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce? / La început spun că iubesc și după se ocolesc. De ce, de ce? / Mulți o iau ca pe un tren și uită de sentiment, cred că e mai bine așa / De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce?”, sunt câteva dintre versurile care au stârnit ecouri și interpretări diverse.

Deși Codruța nu a confirmat că melodia este inspirată de relația cu fostul soț, aceasta a subliniat că este o creație sinceră, „din inimă”.

Valentin Sanfira, în Thailanda cu o altă femeie, la scurt timp după ce Codruța Filip a anunțat divorțul

În timp ce Codruța Filip își regăsește echilibrul artistic, fostul său soț, Valentin Sanfira, a fost surprins într-o vacanță exotică în Thailanda, alături de o tânără antreprenoare.

Foto: Capturi YouTube; Instagram

