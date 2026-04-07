Codruța Filip a dezvăluit că a fost înșelată. A aflat chiar de Crăciun: „Am sărbătorit împreună până a doua zi”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Codruța Filip a recunoscut că a fost înșelată de fostul ei soț, Valentin Sanfira. Cântăreața a spus că totul s-a întâmplat de Crăciun, ceea ce a făcut lucrurile cu atât mai grele. Cei doi au divorțat după cinci ani de căsnicie, însă abia în martie s-a aflat despre separarea celor doi.
Invitată la podcastul La Măruță, Codruța Filip a vorbit despre divorțul de fostul ei soț și a recunoscut că a fost înșelată cât timp a fost plecată pentru filmările emisiunii Desafio: Aventura.
Vedeta trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce a decis să încheie căsnicia cu fostul ei soț. Totul s-a întâmplat după ce a aflat că a fost înșelată. Codruța Filip a aflat totul chiar de Crăciun, motiv pentru care pe 26 decembrie și-a făcut bagajele și a plecat la părinții ei.
Ea a spus că nu a acceptat și nu va accepta niciodată într-o relație infidelitatea și violența domestică. Vedeta a spus că nu a fost vorba despre violență și infidelitatea nu a fost din partea ei.
„Ideea este că am știut dintotdeauna peste ce nu pot trece și am și declarat la un moment dat. Și lumea știe, că a fost foarte viralizată toată treaba asta. Am declarat că nu pot să trec peste infidelitate și violență domestică. Și asta așa este și am spus-o și atunci.
Nu (n.r. nu a fost vorba de violența domestică). Da (n.r. dacă infidelitatea a fost cauza divorțului). Niciodată nu aș putea să fac așa ceva”, a spus Codruța Filip, întrebată dacă infidelitatea a fost de partea ei.
De Crăciun s-a produs ruptura
Întoarsă acasă de la filmările emisiunii Desafio, Codruța Filip a fost șocată să afle ce a făcut soțul ei în timpul cât ea a lipsit. Mai mult, momentul în care a aflat a distrus-o pe cântăreață. Totul s-a întâmplat de Crăciun, pe 26 decembrie.