Valentin Sanfira nu a vrut să renunțe la căsnicie. Cum a reacționat Codruța Filip la propunerile lui. „Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că…”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins lumea artistică, mai ales pentru că cei doi păreau un cuplu solid atât în viața personală, cât și în cea profesională. După ani de colaborare și o căsnicie care părea stabilă, artista a decis să pună punct relației, iar acum vorbește deschis despre motivele care au dus la separare.
Într-un interviu sincer, Codruța a explicat că a încercat să înțeleagă ce nu a mai funcționat, însă nu a primit răspunsurile de care avea nevoie.
Deși decizia părea definitivă pentru Codruța, Valentin Sanfira nu a fost dispus să renunțe la mariaj. Artista a povestit că fostul ei soț a încercat în repetate rânduri să o convingă să se întoarcă acasă și să mai dea o șansă relației lor.
„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu putem discuta. Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens, căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu, dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața”, a declarat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.
Pentru artistă însă, simpla întoarcere acasă nu era suficientă. Ea simțea că are nevoie de claritate, de sinceritate și de explicații pentru a putea continua.
„Nu pot să-mi reiau viața fără răspunsuri”
Codruța Filip a mărturisit că a dat totul în această căsnicie și că l-a iubit profund pe Valentin Sanfira. Tocmai de aceea, ruptura a fost cu atât mai dureroasă. Artista spune că nu a putut merge mai departe într-o relație în care simțea că nu primește adevărul de care avea nevoie.
Deși a fost o decizie dificilă, Codruța Filip spune că a ales să pună capăt căsniciei pentru a-și proteja liniștea și echilibrul emoțional. Ea a subliniat că nu putea continua într-o relație în care întrebările rămâneau fără răspuns, iar incertitudinea devenise o povară.
Separarea celor doi marchează finalul unei etape importante din viața lor, dar și începutul unui drum nou pentru artistă, care a ales sinceritatea și claritatea în locul unei relații în care nu se mai regăsea.