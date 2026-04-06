Valentin Sanfira nu a vrut să renunțe la căsnicie. Cum a reacționat Codruța Filip la propunerile lui. „Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că…”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins lumea artistică, mai ales pentru că cei doi păreau un cuplu solid atât în viața personală, cât și în cea profesională. După ani de colaborare și o căsnicie care părea stabilă, artista a decis să pună punct relației, iar acum vorbește deschis despre motivele care au dus la separare.

Într-un interviu sincer, Codruța a explicat că a încercat să înțeleagă ce nu a mai funcționat, însă nu a primit răspunsurile de care avea nevoie.

Valentin Sanfira a încercat să salveze căsnicia

Deși decizia părea definitivă pentru Codruța, Valentin Sanfira nu a fost dispus să renunțe la mariaj. Artista a povestit că fostul ei soț a încercat în repetate rânduri să o convingă să se întoarcă acasă și să mai dea o șansă relației lor.

„A încercat de câteva ori să mă întrebe dacă nu ne mai putem da o șansă, dacă nu mai putem repara ceva, dacă nu putem discuta. Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că vreau să vorbim și că vreau anumite explicații. Poate chiar dacă nu ajungem la un consens, căsnicia n-o să mai existe, măcar vreau și am nevoie ca el să fie sincer cu mine. Și răspunsurile erau că e simplu, dacă mă iubești, vii acasă, ne reluăm viața”, a declarat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.

Pentru artistă însă, simpla întoarcere acasă nu era suficientă. Ea simțea că are nevoie de claritate, de sinceritate și de explicații pentru a putea continua.

„Nu pot să-mi reiau viața fără răspunsuri”

Codruța Filip a mărturisit că a dat totul în această căsnicie și că l-a iubit profund pe Valentin Sanfira. Tocmai de aceea, ruptura a fost cu atât mai dureroasă. Artista spune că nu a putut merge mai departe într-o relație în care simțea că nu primește adevărul de care avea nevoie.

„Cum să îți reiei viața în momentul în care nu ai niște răspunsuri și în momentul în care ți se propune să trăiești în continuare în incertitudine?”, a spus artista.

Pe 2 martie, cei doi au divorțat oficial, însă chiar și atunci, potrivit Codruței, lui Valentin i-a fost greu să accepte că separarea este definitivă.

O despărțire dureroasă, dar asumată

Deși a fost o decizie dificilă, Codruța Filip spune că a ales să pună capăt căsniciei pentru a-și proteja liniștea și echilibrul emoțional. Ea a subliniat că nu putea continua într-o relație în care întrebările rămâneau fără răspuns, iar incertitudinea devenise o povară.

Separarea celor doi marchează finalul unei etape importante din viața lor, dar și începutul unui drum nou pentru artistă, care a ales sinceritatea și claritatea în locul unei relații în care nu se mai regăsea.

Foto – Facebook

