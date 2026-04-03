Codruța Filip, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre căsnicia și divorțul de Valentin Sanfira: „Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Ce spune despre împăcare

Codruța Filip a anunțat divorțul de Valentin Sanfira pe 24 martie. Imediat după, el a negat despărțirea, deși artista a confirmat, în podcastul lui Cătălin Măruță, că au semnat actele pe 2 martie. „E normal să procedeze așa? Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire?”, a spus Codruța.
În interviu care va apărea luni, 6 aprilie, Codruța mai spune și că întreaga ei căsnicie a fost o minciună și că a aflat mai multe decât poate duce despre fostul ei soț.
„Totul a fost o minciună și atât. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia de fapt n-a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”, a povestit cu vocea tremurată.
În cadrul aceluiași interviu, artista a spus că nu mai există cale de împăcare între ea și fostul partener. „Nu! Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață. N-ai cum să trăiești cu ele, oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi tu un om. Și spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit nici măcar cu o simplă privire și l-am iubit enorm. Cu durere în suflet spun că nu (ar putea Valentin Sanfira să facă nimic să o facă să se răzgândească – n.red.)”, a mai spus ea.
Totodată, Codruța Filip a oferit detalii intime despre ziua în care a semnat actele de divorț. Cântăreața a povestit că „a simțit că moare” și că „a țipat din toți plămânii” până a ajuns acasă.
„După ce am semnat divorțul am simțit că mor. M-am urcat în mașină și am țipat o oră până am ajuns acasă. Din toți plămânii mei. Mi-a plâns sufletul mult și-mi plânge în continuare. Îmi plânge că mi-e greu. Și nu știu cum să depășesc momentele astea. E pentru totdeauna”, a mai transmis ea.