Codruța Filip, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre căsnicia și divorțul de Valentin Sanfira: „Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Ce spune despre împăcare

Codruța Filip a făcut mărturisiri cu lacrimi în ochi despre fosta căsnicie și divorțul de Valentin Sanfira, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Codruța Filip, confesiuni dureroase despre căsnicia și divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a anunțat divorțul de Valentin Sanfira pe 24 martie. Imediat după, el a negat despărțirea, deși artista a confirmat, în podcastul lui Cătălin Măruță, că au semnat actele pe 2 martie. „E normal să procedeze așa? Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire?”, a spus Codruța.

În interviu care va apărea luni, 6 aprilie, Codruța mai spune și că întreaga ei căsnicie a fost o minciună și că a aflat mai multe decât poate duce despre fostul ei soț.

„Totul a fost o minciună și atât. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia de fapt n-a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”, a povestit cu vocea tremurată.

Ce spune despre împăcare

În cadrul aceluiași interviu, artista a spus că nu mai există cale de împăcare între ea și fostul partener. „Nu! Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață. N-ai cum să trăiești cu ele, oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi tu un om. Și spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit nici măcar cu o simplă privire și l-am iubit enorm. Cu durere în suflet spun că nu (ar putea Valentin Sanfira să facă nimic să o facă să se răzgândească – n.red.)”, a mai spus ea.

Totodată, Codruța Filip a oferit detalii intime despre ziua în care a semnat actele de divorț. Cântăreața a povestit că „a simțit că moare” și că „a țipat din toți plămânii” până a ajuns acasă.

„După ce am semnat divorțul am simțit că mor. M-am urcat în mașină și am țipat o oră până am ajuns acasă. Din toți plămânii mei. Mi-a plâns sufletul mult și-mi plânge în continuare. Îmi plânge că mi-e greu. Și nu știu cum să depășesc momentele astea. E pentru totdeauna”, a mai transmis ea.

