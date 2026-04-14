Rareș Cojoc, dezvăluire surpriză! Cine l-a însoțit în vacanță pe fostul soț al Andreei Popescu. „Doar noi doi!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După sărbătorile pascale petrecute alături de Andreea Popescu și cei trei copii ai lor, Rareș Cojoc a luat o decizie care a atras atenția celor din jur: a plecat într-o vacanță în afara țării împreună cu fiul său cel mare. Gestul vine într-o perioadă în care cei doi foști parteneri încearcă să-și reorganizeze viața de familie, punând pe primul loc echilibrul emoțional al copiilor.

O vacanță tată–fiu în Glyfada, Grecia

La scurt timp după reuniunea de familie din fosta lor locuință, Rareș Cojoc a decis să petreacă timp de calitate cu băiatul cel mare într-o destinație apreciată pentru liniște și relaxare: Glyfada, Grecia. Zona este cunoscută pentru plajele sale, atmosfera mediteraneană și facilitățile ideale pentru o escapadă în doi.

„Vacanță scurtă. Doar noi doi”, a transmis Rareș pe Insta Story, în dreptul unor imagini cu frumosul loc unde s-au cazat.

Pentru Rareș, această plecare reprezintă o ocazie de a se reconecta cu fiul său într-un cadru diferit de rutina zilnică, oferindu-i atenția și timpul pe care orice copil le apreciază într-o perioadă de schimbări familiale.

Andreea Popescu a rămas acasă cu ceilalți doi copii

În timp ce Rareș se bucură de vacanță, Andreea Popescu a rămas în România, ocupându-se de ceilalți doi copii. Mutată într-un apartament nou după despărțire, ea continuă să gestioneze responsabilitățile zilnice și să mențină un mediu stabil pentru cei mici.

Chiar dacă drumurile lor personale s-au separat, cei doi par să fi găsit un ritm comun în ceea ce privește creșterea copiilor, alternând momentele petrecute cu fiecare dintre ei.

Citeşte și: Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că mariajul lor s-a încheiat. Reacția celor mici. „Am avut o discuție!”

Citeşte și: Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc: „M-am gândit puțin”

Citeşte şi: Rareș Cojoc îi plătește Andreei Popescu cheltuielile după ce s-au separat. Cât costă bonele și chiria

Citeşte şi: Confesiunile Andreei Popescu după separarea de Rareș Cojoc. „Ne lăsăm surprinși…” Cine îi este alături în cele mai grele momente

Cum și-au anunțat Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiii despre divorț

Despărțirea Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc, după 15 ani de relație și 10 ani de mariaj, a fost un moment dificil, mai ales în ceea ce privește comunicarea cu cei trei copii ai lor. Andreea a povestit că a cerut ajutorul unui specialist și s-a bazat și pe propria experiență, fiind copil al unor părinți divorțați.

Ea a explicat că discuția cu cei mici a fost atent pregătită împreună cu Rareș: „M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect. Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare.”

Cei doi părinți au ales un cadru calm și familiar pentru a le da vestea: „Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate.”

Reacția fiului cel mare, Ioachim, a surprins-o pe Andreea prin maturitatea lui: „M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi.”

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Andreea și Rareș au rămas într-o relație foarte bună, concentrată pe bunăstarea copiilor. „Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a spus Andreea.

Urmărește-ne pe Google News