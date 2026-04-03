Cu cine rămân copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc, după divorț: „Vom avea un nou ritm”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au stabilit reguli clare pentru custodia copiilor lor, după ce au decis să meargă pe drumuri separate, iar influencerița s-a mutat din penthouse-ul în care a locuit cu fostul ei soț.

Andreea Popescu, despre custodia copiilor

Andreea Popescu a dezvăluit ce se întâmplă cu custodia celor trei copii pe care îi are cu Rareș Cojoc. După o perioadă de absență din mediul online, influencerița a revenit cu detalii despre custodia copiilor, anunțând că au stabilit un sistem de co-parenting bine definit.

„Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Cu optimism și încredere, influencerița privește spre viitor, hotărâtă să transforme această schimbare într-o oportunitate de creștere.

„Este o etapă nouă. Știu că suntem multe femei care trecem prin astfel de schimbări și simt că, la momentul potrivit, voi împărtăși mai mult din tot acest proces. Viața nu se oprește. Se așază altfel. Chiar și la 42 de ani, cu 3 copii. Aleg să văd binele, chiar și când nu e ușor de văzut. Cu nădejde în Dumnezeu, știu că totul va fi bine”, a împărtășit Andreea Popescu cu urmăritorii ei.

Influencerița s-a mutat într-un apartament din București

După ani trăiți într-un penthouse luxos alături de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a fost nevoită să își schimbe domiciliul, la scurt timp după divorț. Astfel, aceasta și-a achiziționat un apartament în București.

„Da, m-am mutat! M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt ok”, a spus ea.

Pe 13 martie, Andreea Popescu își lua prin surprindere fanii din mediul online, cu anunțul divorțului de Rareș Cojoc, cu care a fost căsătorită timp de 10 ani.

Aceasta a avut trei bone pentru copiii ei, însă acum a rămas cu două, după ce una dintre ele a ales să se angajeze la o grădiniță.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea. Keshika și Lorena rămân alături de noi”, a spus Andreea Popescu într-un clip pe Instagram.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News