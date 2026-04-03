Catinca Zilahy, despre reacția fiicei sale în scandalul de la Spitalul Universitar: „Și ea a amenințat că o să cheme televiziunea!” Prin ce a trecut Calina atunci

La două luni după episodul tensionat petrecut la Spitalul Universitar, Catinca Zilahy a decis să clarifice public ce s-a întâmplat în acea noapte în care fiica ei, Calina, a ajuns în stare critică la Urgențe. Creatoarea de modă a povestit pas cu pas cum s-a declanșat criza, cum a reacționat personalul medical și ce a dus la escaladarea conflictului care a ajuns ulterior în atenția presei.
Catinca Zilahy spune că totul a început acasă, când fiica ei a suferit o criză violentă de fiere. Starea Calinei s-a deteriorat rapid, iar intervenția medicală ar fi întârziat ore bune.
„Ea are probleme cu vezica biliară și a făcut o criză foarte violentă. Am chemat Salvarea, care a venit după 3 ore. Ea se deshidratase și vomitase de foarte multe ori”, a povestit Catinca în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.
Potrivit acesteia, substanțele administrate de echipajul medical ar fi fost injectate prea rapid, ceea ce ar fi declanșat o reacție neurologică severă.
În urma tensiunilor, medicul de gardă ar fi propus transferul către Spitalul Obregia, unde situația s-a rezolvat rapid.
„Mi-a propus doamna doctor transfer la Obregia. Am zis da, foarte bine. Au dus-o la Obregia unde lucrurile s-au rezolvat într-un sfert de oră. I-au dat un calmant, i-au explicat ce să facă în viitor și ne-am dus acasă.”
Catinca admite că fiica ei a fost un pacient dificil în acea seară, dar pune totul pe seama stării medicale și a panicii.
„Nu zic că e extraordinară, e un pacient dificil”, a încheiat aceasta.