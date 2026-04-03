Catinca Zilahy, despre reacția fiicei sale în scandalul de la Spitalul Universitar: „Și ea a amenințat că o să cheme televiziunea!” Prin ce a trecut Calina atunci

La două luni după episodul tensionat petrecut la Spitalul Universitar, Catinca Zilahy a decis să clarifice public ce s-a întâmplat în acea noapte în care fiica ei, Calina, a ajuns în stare critică la Urgențe. Creatoarea de modă a povestit pas cu pas cum s-a declanșat criza, cum a reacționat personalul medical și ce a dus la escaladarea conflictului care a ajuns ulterior în atenția presei.

Criza care a declanșat totul

Catinca Zilahy spune că totul a început acasă, când fiica ei a suferit o criză violentă de fiere. Starea Calinei s-a deteriorat rapid, iar intervenția medicală ar fi întârziat ore bune.

„Ea are probleme cu vezica biliară și a făcut o criză foarte violentă. Am chemat Salvarea, care a venit după 3 ore. Ea se deshidratase și vomitase de foarte multe ori”, a povestit Catinca în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Potrivit acesteia, substanțele administrate de echipajul medical ar fi fost injectate prea rapid, ceea ce ar fi declanșat o reacție neurologică severă.

„A făcut ceea ce se cheamă sindrom extrapiramidal. Nu este alergie, este un sindrom neuro. Este spectaculos, că înțepenești, îți iese limba din gură, ți se încleștează mâinile.”

Speriată de reacția fiicei sale, Catinca a decis să o ducă imediat la cel mai apropiat spital. În fața unității medicale, situația s-a agravat.

„În fața spitalului a leșinat. Eu m-am dus să cer ajutor. Eram cu un prieten și cu ajutorul unui trecător ne-a ajutat.”

Tensiuni în zona de triaj

Odată ajunse în interior, atmosfera s-a încordat și mai mult. Catinca spune că a așteptat peste o oră, timp în care starea Calinei s-a agravat, iar reacțiile ei au devenit tot mai agitate.

„După o oră și ceva de așteptat a ieșit un mare scandal. Eu nu am fost de față, îți spun din punctul meu de vedere”, a explicat creatoarea de modă.

Ea susține că a fost chemată înăuntru de o doctoriță care ar fi ridicat tonul.

„A țipat timp de 10 minute, nu m-a lăsat să spun nimic.”

În același timp, Calina, aflată într-o stare de deshidratare severă și panică, ar fi cerut apă, însă nu ar fi primit.

„Când Calina s-a trezit, era foarte deshidratată și a cerut un pic de apă și nu i s-a dat. Atunci a vrut să se dea jos din pat să-și ia apă. Au început să țipe la ea… și a intrat în atac de panică.”

Catinca recunoaște că, în acel moment, fiica ei a reacționat impulsiv.

„Și ea a amenințat că o să cheme televiziunea. Nu sunt de acord cu treaba asta, dar nu pot să o acuz, că era într-o stare nu foarte conștientă.”

Transferul la Spitalul Obregia

În urma tensiunilor, medicul de gardă ar fi propus transferul către Spitalul Obregia, unde situația s-a rezolvat rapid.

„Mi-a propus doamna doctor transfer la Obregia. Am zis da, foarte bine. Au dus-o la Obregia unde lucrurile s-au rezolvat într-un sfert de oră. I-au dat un calmant, i-au explicat ce să facă în viitor și ne-am dus acasă.”

Catinca admite că fiica ei a fost un pacient dificil în acea seară, dar pune totul pe seama stării medicale și a panicii.

„Nu zic că e extraordinară, e un pacient dificil”, a încheiat aceasta.

