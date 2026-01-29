Catinca Zilahy, despre relația dintre Petre Roman și mama ei, Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată. Ea ținea echilibrul”

Catinca Zilahy a vorbit despre relația dintre Petre Roman și Mioara, mama ei. Ea a dezvăluit că mama ei a fost cea care a ținut echilibrul în familie în momentele mai grele. Catinca a mărturisit că nu a fost niciodată liniște în familia ei, însă Mioara a fost cea care a încercat mereu să mențină calmul și pacea în casă.

Catinca Zilahy, despre relația dintre mama ei și Petre Roman

Catinca Zilahy a vorbit deschis despre familia ei și dinamica din interiorul acesteia. Ea a dezvăluit că nu a avut parte niciodată de liniște completă în cadrul familiei, însă Mioara Roman a fost cea care a încercat să păstreze echilibrul.

Vedeta a explicat că relația dintre Petre Roman și Mioara a fost una destul de complicată.

Citește și: Catinca Zilahy a dezvăluit de ce nu mai vorbește cu sora ei, Oana Roman. De la ce a pornit scandalul: „Am avut niște ani foarte grei”

„Nu, niciodată. Și nu numai de acum sau după Revoluție. Și înainte au fost probleme ca, bănuiesc, în cele mai multe familii. Liniște adevărată n-am avut niciodată (n.r.: în familie). Eu cred că un rol foarte mare l-a avut mama. Cred că ea a mai ținut echilibrul’, a mărturisit Catinca la „Dan Capatos Show”.

Cum se înțelege cu sora ei vitregă

Catinca Zilahy și Oana Roman sunt surori de mamă. Cele două au mai avut divergențe în trecut, iar acum, Catinca dezvăluie ce relație are cu sora ei.

Citește și: Catinca Zilahy, primele declarații după ce Calina a ajuns la spital și ar fi făcut scandal în unitatea medicală: „Am trecut și eu o dată prin același episod, tot la un spital”

„Foarte bine nu, niciodată (n.r.: Oana Roman nu s-a înțeles niciodată cu sora ei). Și nu am înțeles niciodată de ce. Eu am mai încercat de vreo câteva ori, după ce am mai crescut. Am încercat de mai multe ori să am o discuție pentru că eu nu știu de unde vine această problemă.

Din punctul meu de vedere nu există nicio problemă. De la mine spre ea… Chiar nu există și n-a existat niciodată. Eu mai consider că putem avea păreri diferite fără să ne certăm. Față în față, nu mi-a zis niciodată punctual: „uite, mie nu-mi convine asta, asta și asta.’ Niciodată. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte diferite. Mie nu-mi plac conflictele. Îmi place să dezbat foarte mult’, a spus ea.

Citește și: Catinca Roman, fotografie rară cu tatăl fiicei sale, de care s-a despărțit acum mulți ani. Cum i-a surprins pe cei doi

Mai mult, ea a mărturisit că Oana Roman i-a dat block pe rețelele sociale de foarte mult timp.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a spus Catinca Zilahy.

Urmărește-ne pe Google News