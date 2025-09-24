Ce mașină conduce Petre Roman la 79 de ani. Fostul premier e în pas cu noile tendințe

Petre Roman are 79 de ani și o familie frumoasă alături de soția lui, Silvia Chifiriuc. Fostul premier s-a afișat recent în București în mașina lui, dovadă că e în pas cu moda. Iată ce automobil conduce fostul politician.

Petre Roman, mașină modernă

Petre Roman e în pas cu noile tendințe. El a fost surprins alături de soția lui la volanul unei mașini electrice. Fostul premier conduce o Tesla, mașină în care a fost surprins în capitală alături de Silvia, soția lui.

Paparazzii SpyNews l-au surprins pe Petre Roman în câteva ipostaze neașteptate. Acesta purta pantaloni bleu, o cămașă deschisă la culoare, un sacou bleumarin și o pereche de pantofi sport, dovadă că e în pas cu tendințele nu doar în privința mașinilor, ci și în privința modei. Soția lui a purtat o pereche de pantaloni albaștri, o bluză albă elegantă și un sacou alb, iar în picioare o pereche de pantofi cu toc.

El a apărut alături de soția lui la volanul unei mașini Tesla. Cei doi s-au dus până la mall pentru a cumpăra un cadou, apoi au pornit spre o vizită. Pe drum, aceștia s-au oprit pentru a cumpăra un buchet de flori, însă momentul nu a fost deloc oportun.

Petre Roman a parcat într-un loc interzis, așa că a blocat accesul unei basculante. A fost chemat să își mute mașina, iar din grabă a trebuit să treacă prin noroi, iar pantofii sport eleganți pe care îi purta s-au murdărit.

După ce a mutat mașina, Petre Roman s-a dus să ia buchetul de flori și și-a continuat drumul, iar ca să rezolve situația cu pantofii murdari, a folosit o frunză luată dintr-un copac și și-a șters încălțările înainte să ajungă la destinație.

Ce venituri are Petre Roman

Fostul premier Petre Roman mărturisea în 2022 că primește pensie de aproximativ 10.000 de lei lunar, însă continuă să muncească. El spunea că predă la o universitate din Geneva.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care, de asemenea, sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni”, spunea tatăl Oanei Roman în 2022.

După recalcularea din toamna anului 2024, pensia lui Petre Roman s-a mărit cu 2.300 de lei.

„„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul.

Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a mărturisit fostul politician.

