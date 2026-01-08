Catinca și Oana Roman, în fața instanței la aproape doi ani de la moartea mamei lor. În joc sunt 300.000 de euro 

Catinca Zilahy este fiica Mioarei Roman din prima căsnicie, cea cu Iosif Zilahi. Ea și Oana Roman sunt surori de mamă, însă nu se înțeleg prea bine. Mai mult, la aproape doi ani de la moartea mamei lor, cele două au fost date în judecată de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru împărțirea moștenirii. Acum, cele două ajung în fața instanței.

Catinca Zilahy și Oana Roman, în fața judecătorilor pentru împărțirea averii mamei lor

În dosarul recent deschis de RA-APPS a fost chemat și Fiscul, alături de Catinca Zilahy și Oana Roman, iar asta pentru că RA-APPS dvrea să aibă prioritate în procesul de recuperare a datoriilor, care, conform informațiilor mass-media, sunt evaluate la aproximativ 300.000 de euro.

În procesul de succesiune, bunurile unei persoane decedate se transferă moștenitorilor săi, iar acest lucru se realizează pe cale notarială sau pe cale judiciară, pentru cazuri mai complicate. În cazul căii judiciare, se dezbate moștenirea, se verifică documentele, se achită datoriile și se împart bunurile conform testamentului sau legii.

Datoriile către stat sunt obligatorii și se preiau de moștenitori, dar doar dacă aceștia acceptă moștenirea, altfel, renunțarea la succesiune este modalitatea prin care se evită preluarea datoriilor.

Catinca și Oana Roman nu știau despre proces

Catinca Roman s-a arătat surprinsă să afle despre existența acestui proces. Ea a explicat că habar nu avea și că se va consulta cu avocații.

„Nu știam de existența acestui proces. Aștept citația, pentru a mă consulta ulterior cu avocații”, a spus Catinca pentru Spynews.

De altfel, nici Oana Roman nu știa că trebuie să se prezinte în fața instanței, pentru că nu a primit nicio citație.

„Habar n-am despre ce vorbești. Îți mulțumesc oricum din suflet. (…) Îți mulțumesc ce să zic. (…) Nu știu despre ce e vorba eu nu am primit nicio Citație o să verific cu avocații dar oricum mulțumesc mult”.

Mioara Roman a adunat datorii de 300.000 de euro

Mioara Roman a murit în urmă cu aproape doi ani, la vârsta de 83 de ani. Ea era internată la un azil de lux și a lăsat în urmă datorii de 300.000 de euro, pentru că a locuit într-vilă a statului fără să achite chiria.

RA-APPS i-a mărit chiria Mioarei Roman în 2008, de la 160 de dolari la 6.000 de euro lunar. Mioara Roman nu doar că nu a vrut să plătească suma exorbitantă, ci a decis să nu părăsească vila și să acționeze RA-APPS în instanță. Procesele au durat mai bine de 10 ani, iar regia a câștigat și a cerut executarea silită, dar decizia nu a fost pusă în aplicare.

