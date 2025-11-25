Catinca Roman, despre relația cu Petre Roman: „M-am simțit fiica vitregă”. De ce s-a certat cu Oana Roman

Catinca Roman confirmă ruptura relației cu sora sa, Oana Roman, într-un podcast moderat de Cornelia Ionescu. Tensiunile dintre surori au început în perioada în care mama lor era grav bolnavă și s-au accentuat după decesul acesteia. De asemenea, aceasta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Petre Roman.

Catinca Roman, despre cearta cu Oana Roman

De-a lungul anilor, relația dintre surorile Catinca și Oana Roman a fost una apropiată, dar în ultima perioadă aceasta s-a deteriorat semnificativ. Aceasta spune că tensiunile au apărut în special după ce mama lor, Mioara Roman, a suferit probleme grave de sănătate, iar situația nu s-a îmbunătățit nici după decesul acesteia.

Catinca Zilahy, cunoscută anterior drept Catinca Roman, a confirmat într-un interviu acordat podcastului „WowNews”, moderat de Cornelia Ionescu, că relația cu sora sa este aproape inexistentă. Ea a explicat că, din punctul său de vedere, fiecare persoană are dreptul să își exprime opiniile fără a provoca conflicte.

„Eu sunt de părere că absolut orice se poate discuta, eventual nu la televizor sau pe Instagram, și că fiecare avem dreptul să spunem ce gândim, fără să ne dăm în cap”, a declarat Catinca.

Un subiect sensibil abordat în discuție a fost cel legat de numele de familie. Catinca a subliniat că nu și-a schimbat niciodată numele și că preferă să fie cunoscută drept Catinca Zilahy.

„Nu și chiar aș vrea să te rog să nu mai folosești apelativul de Roman, pentru că s-a supărat sora mea foarte tare pe acest subiect. Eu nu mi-am schimbat, de fapt, niciodată numele. Pe mine mă cheamă Catinca Zilahy și așa este și contul meu personal de Facebook. (…) Eu nu am fost niciodată adoptată, am avut o relație excelentă cu tatăl meu biologic și chiar îmi place numele Zilahy, mi se pare deosebit, altfel”, a precizat ea.

Catinca Zilahy, despre relația cu Petre Roman

Catinca a vorbit și despre relația cu Petre Roman, fostul soț al mamei sale, pe care o descrie ca fiind „inexistentă”. Ea a explicat că, deși a fost tolerantă, anumite principii și valori nu pot fi încălcate.

„Niciuna. Este inexistentă de la divorțul lor. Eu sunt foarte tolerantă, dar în momentul în care consider că lucrurile depășesc niște limite ale principiilor și valorilor mele, pot să fiu cel puțin la fel de drastică pe cât pot fi tolerantă. M-a durut suferința mamei. În rest, m-a indignat felul în care a făcut-o. Nu am comentat niciodată și nici nu vreau să comentez, că nici nu cred că e treaba mea, relația lor de soți, iubiți, oameni maturi, dar eu cred că mama trebuia mai mult, să fie mai mult menajată, asta e tot”, a explicat Catinca Roman.

Mai mult, ea a precizat că s-a simțit, în relația cu Petre Roman, ca fiind copilul adoptat.

„M-am simțit fiica vitregă”, a subliniat aceasta.

Catinca a rememorat copilăria sa, subliniind că a avut o relație bună cu tatăl său biologic și familia acestuia. Ea a menționat că mama sa, Mioara Roman, a avut o viață profesională extrem de solicitantă, ceea ce a influențat dinamica familială.

„La noi în familie au existat tensiuni de tot felul și mi-ar fi plăcut să stau într-o familie mai echilibrată. Mama avea extrem de multe responsabilități, pentru că lumea uită că au mai existat și 15 ani de căsătorie și înainte de Revoluție, când mama avea o funcție importantă și multe responsabilități la Radioteleviziunea Română, unde muncea foarte mult și poate mi-aș fi dorit să fie mai mult cu mine și să fie mai multă liniște”, a subliniat ea.

