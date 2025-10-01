Calina Dumitrescu a primit amenințări cu moartea după participarea la Asia Express 2025. Catinca Roman: „Sunt sigură că a afectat-o”

Calina Dumitrescu a primit amenințări cu moartea după participarea la Asia Express 2025 alături de mama ei, Catinca Zilahy, cunoscută publicului drept Catinca Roman.

Calina Dumitrescu a primit amenințări cu moartea după participarea la Asia Express 2025

Catinca Roman (58 de ani) și Calina Dumitrescu (25 de ani) au fost prima echipă eliminată de la Asia Express 2025. Prezența lor pe micile ecrane nu a trecut însă neobservată, ci a generat un val de comentarii în mediul online, multe dintre ele negative.

Catinca Roman a spus că, dacă ea este obișnuită cu hate-ul online, fiica ei se confruntă cu acest lucru pentru prima dată. Pe lângă critici și jigniri, Calina Dumitrescu se confruntă și cu amenințări cu moartea.

„Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim. (…) N-a avut niciun impact foarte serios. Sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea. I-au trimis tot felul de mesaje. De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea „Un Show Păcătos” de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”

Citește și: Cum a reacționat Irina Fodor după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la Asia Express: „A fost șocant, nu mă așteptam…”

Cine este Calina Dumitrescu

Calina Dumitrescu este fata Catincăi Zilahy și a lui Petre Dumitrescu, fost component al trupei de dans a lui Cornel Păsat. Părinții Calinei s-au despărțit înaintea ca ea să împlinească un an. Calina Dumitrescu a studiat muzica timp de opt ani, este pasionată de modă și a lucrat în televiziune.

A debutat pe micul ecran la 18 ani, în calitate de reporter al emisiunilor „Acces Direct” și „Xtra Night Show”, de la Antena 1. Ulterior a participat la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, iar în iunie 2022 a decis să se retragă din televiziune în favoarea unei cariere muzicale. Cu toate acestea, până în 2025 nu a lansat muzică, în schimb a participat la Asia Express anul acesta.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu mă văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, declara Calina Dumitrescu în urmă cu doi ani, pentru Fanatik.ro.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News