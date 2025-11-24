Ce face Rita Sumayla, la doi ani de la moartea mamei sale, Rona Hartner. Adolescenta vrea să-și deschidă o afacere

Rita Sumayla, fiica regretatei actrițe Rona Hartner, plănuiește să-și deschidă propria afacere după ce va împlini 18 ani.

Ce face fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, la doi ani de la moartea mamei sale

Pe 23 noiembrie 2025 s-au împlinit doi ani de la decesul Ronei Hartner, răpusă de cancer la 50 de ani. În urma sa a lăsat o fiică, Rita Sumayla, care va împlini 18 ani pe 5 ianuarie anul viitor.

Tânăra, pasionată de make-up, își dorește să-și deschidă un salon de înfrumusețare după ce va împlini vârsta majoratului. Rita a avut parte de sprijinul necondiționat al mamei sale în toate pasiunile ei. Adolescenta a urmat un curs de machiaj, a studiat chitară bas și a jucat în mai multe filme.

„Sumayla e mai bine, are o comunicare bună cu toți, a făcut un an de școală de acasă, se gândește tot mai serios să își deschidă un salon de frumusețe în casă când face majoratul, adică pe 5 ianuarie, anul viitor. Are și studii în acest domeniu, a absolvit o școală privată de make-up”, a declarat un apropiat al familiei, pentru Click!.

În grija cui a rămas Rita Sumayla și ce semnificație are numele ei

După ce și-a pierdut mama, Rita a rămas în grija unchiului ei, Reon, fratele Ronei Hartner. Tânăra locuiește în continuare în Franța, după ce unchiul ei a făcut sacrificii mari pentru a-i deveni tutore legal. Reon s-a mutat din Canada în Franța pentru a putea avea grijă de nepoata lui.

„La parastas, fiica Ronei a fost însoțită și de unchiul Reon, care este tutorele ei, conform ultimei dorințe exprimate de Rona. Reon lucrează de la distanță în Canada (pe fusul orar de acolo), ca să poată locui cu fetița în Franța, la Toulon. Nu e deloc ușor. Dar, s-a adaptat, ține foarte mult la Sumayla, are grijă de ea, alături de bunica!”, a mai adăugat apropiatul familiei, pentru sursa citată.

Rita Sumayla se pregătește să-și transforme pasiunea într-o afacere de succes. Rona a ales un nume cu o semnificație aparte pentru fiica ei. Adolescenta are două prenume, primul după Sfânta Rita, iar al doilea care înseamnă „lumină frumoasă”. Numele Sumayla este un omagiu adus rădăcinilor ei argentiniene, mai precis de la indienii quechuan, din partea tatălui său, Rocco Sedano.

Foto: Instagram; Facebook; Captură YouTube

