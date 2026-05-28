Cum au apărut Oana Roman și Brigitte Pastramă la Cannes 2026. Neculai Stanciu, stilist: „Hai să lăsăm kitsch-ul”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oana Roman și Brigitte Pastramă s-au numărat printre cei care au avut onoarea de a viziona filmul „Fjord” la Cannes 2026. Ținutele lor au fost comentate de stilistul Neculai Stanciu.

Cum au apărut Oana Roman și Brigitte Pastramă la Cannes 2026

Neculai Stanciu a comentat ținutele purtate de Oana Roman și Brigitte Pastramă la premiera filmului „Fjord” de la Cannes 2026. Drama regizată de Cristian Mungiu îi are pe Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale și a câștigat marele premiu al festivalului, trofeul Palm d’Or. Regizorul român a mai obținut acest premiu și în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Pentru ocazia specială, Oana Roman și Brigitte Pastramă au ales două rochii foarte diferite. Oana a optat pentru o rochie neagră cu pietre strălucitoare, corset și umeri goi, în timp ce Brigitte a purtat o rochie roz-somon, cu șliț și fără bretele. Ambele ținute au fost analizate și comentate de stilistul Neculai Stanciu.

„Oana Roman și Brigitte Pastramă. Verdict. Stați mă că el au fost la Cannes. Bă, ce căutați bă la Cannes? Ce căutați? Și așa că ne facem de râs la evenimentele noastre în țară, ne mai ducem și acolo să ne facem de râs?”, și-a început Stanciu comentariul.

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian, eleganți la Cannes 2026. Ce au făcut acolo: „Am înfruntat una dintre fricile mele mari”

„Nu ne ducem cu Dubai-ul după noi și la Cannes. La Cannes e pe feminitate”

Neculai Stanciu a dat verdict pozitiv ținutei purtate de Oana Roman și negativ celei purtate de Brigitte Pastramă. Întâmplarea face că rochia purtată de Oana a fost creată chiar de Brigitte. „Îți mulțumesc pentru încredere! Rochia pe care am creat-o pentru tine, am creat-o din inimă și sunt fericită că a întregit strălucirea ta la Cannes”, a scris Brigitte în mediul online.

„Luăm pe Oana Roman. Oana Roman, ca niciodată, îmi place cumva rochia asta, e ușor corsetată. O să apreciez faptul că partea de sus este corsetată, are acoperite mâinile, ruj, păr strâns, e civilizată. N-am ce să zic.

Dar uitați-vă un pic la Brigitte. Brigitte este efectiv, zici că are hepatită. E albă la față, cât de mult s-a editat. De ce vă editați în halul ăsta de pur și simplu fața nu mai e față. Culoarea rochiei nu are nicio treabă cu părul, cu ochii. Nu-mi place modelul rochiei. Hai să lăsăm kitsch-ul, hai să lăsăm Dubai Bling, da? Vă povesteam de serialul Dubai Bling. Hai să-l lăsăm pentru, nu știu, cine vrea să se uite acasă pe Netflix, dar nu ne ducem cu Dubai-ul după noi și la Cannes. La Cannes e pe feminitate. Oana Roman este ce trebuie, Brigitte Pastramă nu este ce trebuie”, a spus Neculai Stanciu în mediul online.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News