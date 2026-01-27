Catinca Zilahy, primele declarații după ce Calina a ajuns la spital și ar fi făcut scandal în unitatea medicală: „Am trecut și eu o dată prin același episod, tot la un spital”

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, au fost acuzate că au făcut scandal într-un spital din București, unde au ajuns după ce tinerei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri de specialitate. Sora Oanei Roman a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în unitatea spitalicească și cum au ajuns să fie transferate la Spitalul Obregia.

Catinca Zilahy și Calina Dumitrescu, acuzate că au făcut scandal la spital

Catinca Zilhay a fost acuzată că ea și fiica ei, Calina Dumitrescu, au făcut scandal la Spitalul Universitar din București, unde au ajuns după ce tinerei i s-a făcut rău. Acum, vedeta a clarificat situația și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în cadrul unității spitalicești.

În urmă cu două zile, un martor a declarat pentru Cancan că cele două ar fi avut un comportament nepotrivit în spital. Mai mult, același martor a sugerat că tânăra ar fi fost internată din cauza consumului de pastile.

„Am fost la spital și a venit doamna Catinca Roman cu fiica sa și cred că și cu iubitul fetei. Nu era român, pentru că vorbea în engleză. Și am înțeles că a luat foarte multe pastile că are atacuri de panică. Ce m-a deranjat pe mine foarte mult este că eu oricum le știu, sunt niște mahalagioaice de la televizor. A făcut fiica Catincăi un circ înăuntru, încât la un moment dat, bodyguarzii au chemat-o pe mama ei să vină să o potolească, pentru că vor să o dea doctorii afară. Niciun doctor, niciun asistent nu se mai ocupa de alți pacienți decât de fata dânsei, pentru că era foarte isterică. Că asta m-a supărat, că niciun doctor nu se mai ocupa de mama decât de fiica doamnei Roman, pentru că era prea isterică și nu se înțelegea nimeni cu ea și voiau să o dea afară”, a povestit martorul pentru publicația menționată.

Catinca clarifică scandalul de la Spitalul Universitar din București

Catinca Zilahy a oferit primele declarații despre incident, explicând că fiica sa a fost victima unei reacții adverse rare la un medicament administrat pentru o criză de fiere.

„Calina este mai bine, și-a revenit, dar a avut un episod foarte urât, provocat de o injecție cu metoclopramid pentru o criză de fiere, care a dus la sindromul extrapiramidal. Este o reacție adversă, dar nu o alergie; este o reacție neurologică. Nu, fiica mea nu a ajuns la spital pentru că ar fi consumat pastile, cum au declarat acei martori. Chiar vreau să merg să iau fișa medicală și să iau măsuri. Și pentru faptul că s-a publicat ceva fără să mi se ceară niciun fel de punct de vedere, într-adevăr am primit un mesaj pe WhatsApp de la o persoană care lucrează, banuiesc, pentru această publicație, dar doar mi-a spus că vrea să vorbească două minute cu mine. Eu nici nu m-am gândit despre ce ar putea fi vorba, nu s-a precizat în mesaj”, a declarat Catinca pentru Spynews.

Catinca a detaliat evenimentele care au dus la internare. Potrivit acesteia, totul a început când Calina a suferit o criză puternică de fiere. Ambulanța a intervenit rapid și i-a administrat un cocktail medicamentos care includea metoclopramid. Din păcate, aceasta din urmă a declanșat sindromul extrapiramidal, o afecțiune neurologică rară ce poate apărea ca reacție adversă la unele medicamente.

„Nu, eu nu am făcut nimic urât, absolut deloc. Din păcate, este prima dată când se întâmplă așa ceva pentru mine, într-o cameră de gardă. Lucrurile nu au stat foarte bine. Calina a avut o criză de fiere foarte puternică, eu am chemat salvarea, care a venit, iar personalul de pe ambulanță i-a administrat un cocktail cu metoclopramid, Algocalmin și No-Spa, direct în venă. Ea a dezvoltat sindromul extrapiramidal din cauza metoclopramidului. Acest sindrom este o tulburare neurologică care apare uneori în urma administrării acestei injecții. Am trecut și eu o dată prin același episod, tot la un spital. Nu este vina personalului de pe ambulanță. Ei au plecat imediat. După 10 minute, ea a avut această reacție; am urcat-o într-un taxi și am plecat imediat la spital, fiind însoțite de un prieten. La spital a fost dificil, în primul rând pentru că a leșinat în fața spitalului și ne-a ajutat un trecător să o ducem înăuntru, pentru că nu a venit nimeni, deși am cerut ajutor”, a povestit Catinca Zilhay.

Calina Dumitrescu a suferit un atac de panică

În timpul internării, Calina a suferit un atac de panică, ceea ce a amplificat tensiunea dintre ea și personalul spitalului. În loc să fie liniștită, tânăra ar fi fost întâmpinată cu reproșuri care au agravat situația.

„Inițial, Calina a fost tratată pentru această problemă. Când s-a trezit din somn, din câte am înțeles de la ea, pentru că nu am vrut să o zgândăr foarte tare cu întrebările, ținând cont de ce s-a întâmplat, s-a speriat și a intrat direct într-un atac de panică. Personalul de acolo, în loc să o liniștească, a țipat la ea și i-a spus să stea liniștită. Calina, într-adevăr, a avut o reacție, asta pentru că era o persoană aflată într-un atac de panică și pentru că a auzit comentariul: „E fata lui Roman și face fițe.” Atunci, într-adevăr, s-a supărat și a reacționat mai puternic. Este extrem de important să calmezi o persoană aflată într-un atac de panică”, a subliniat Catinca Zilahy.

Catinca Zilahy neagă acuzațiile ce îi sunt aduse

După ce incidentul a fost mediatizat, Catinca s-a confruntat cu acuzații conform cărora ar fi provocat un scandal în spital. Vedeta respinge categoric aceste acuzații și explică că, de fapt, ea a fost tratată nepotrivit de personalul unității medicale.

„Cât despre mine, nu numai că nu am făcut nimic, dar nici nu știam de incident, nu aveam acces. Nu am intrat, nu am cerut îngrijiri speciale, nu am spus cine sunt. Din păcate, am fost recunoscute. La un moment dat, după vreo două ore, am fost chemată înăuntru; mă gândesc că, dacă ar fi fost vreo problemă, m-ar fi chemat mai devreme. Am fost chemată de o doamnă doctor care era șefa secției, din câte am înțeles. Aceasta doamnă doctor a început efectiv să țipe la mine, în mijlocul sălii unde erau saloanele pentru gardă, și să îmi spună că ei nu sunt spital psihiatric, că ameninț cu televiziunea etc., nu mai țin minte foarte bine. Efectiv nu știam ce se întâmplă, mi-a vorbit foarte urât. Cred că a fost mai rău decât a făcut Calina, sincer”, a povestit ea.

În cele din urmă, cadrele medicale au propus transferul Calinei la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, iar Catinca a fost de acord cu această decizie. La Obregia, lucrurile au decurs mult mai bine, iar personalul spitalului a reușit să o liniștească pe tânără în doar câteva minute.

„Moment în care mi-a spus dacă doresc să o transfer la Obregia, pentru că ei nu au secție de psihiatrie, de parcă noi venisem pentru ceva de genul, dar nu contează, problema a apărut pe parcurs. I-am spus că sunt de acord. I-am răspuns foarte frumos, am încercat să o liniștesc, nu am țipat, nu am amenințat nici cu plângere, nici cu televiziunea, cu nimic. I-am explicat pur și simplu că are această problemă cu atacurile de panică și că este posibil ca reacția ei să fi fost de teamă și de șocul în urma sindromului extrapiramidal. A continuat același ton, cu tot felul de insinuări. Am acceptat transferul către spitalul Obregia, la camera de gardă. Am mers acolo, unde lucrurile au decurs foarte bine”, a mai spus Catinca Zilahy.

Catinca, despre experiența de la Spitalul Universitar

Catinca a ținut să precizeze că nu toți angajații spitalului inițial au avut un comportament nepotrivit. Ea a mulțumit celor care au ajutat-o și s-au comportat profesional, subliniind că trebuie să existe mai multă empatie și răbdare față de persoanele care trec prin stări de panică sau alte probleme de sănătate mintală.

„Doamnele doctor de la acest spital (n.r. Oberegia) i-au vorbit foarte frumos, i-au explicat ce se întâmplă, iar fata s-a calmat. Am plecat acasă în 15 minute. Ne-am mai prezentat la acest spital pentru atacuri de panică, pentru că aceste episoade nu pot fi gestionate altfel. Dar, în ultimul timp, lucrurile au stat mult mai bine. Ea suferă de aceste atacuri de aproximativ doi ani, face tratament, iar lucrurile au fost ok. Însă problema a fost dincolo. La spitalul Municipal, când i-am explicat doctoriței situația și i-am spus că fiica mea a venit pentru o altă problemă, mi-a răspuns: Da, o fi venit pentru altceva, dar a fost tratată pentru acel altceva. Sindromul extrapiramidal este un sindrom din care îți revii greu. Nu e ca și cum te trezești și totul este roz, pentru că atât corpul, cât și creierul sunt foarte solicitate. De aici și starea de panică. Aș vrea să subliniez că nu tot personalul de la acest spital a avut o atitudine nepotrivită, au fost și oameni de bună credință care au încercat să ne ajute”, a menționat Catinca Zilahy.

Sursă foto: Instagram, Facebook

