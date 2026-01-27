Bella Hadid și Adan Banuelos s-au despărțit după o relație de doi ani

Bella Hadid este oficial singură. Modelul și cowboy-ul profesionist Adan Banuelos s-au despărțit după doi ani de relație.
Hadid și Banuelos au fost surprinși împreună pentru prima dată în octombrie 2023, la trei luni după ce E! News a confirmat despărțirea Bellei de fostul ei iubit, Marc Kalman. La acea vreme, Bella, în vârstă de 29 de ani, și Adan, în vârstă de 36 de ani, și-au confirmat relația în timpul unei întâlniri în Fort Worth, Texas, unde s-au sărutat și s-au ținut de mână în timp ce se plimbau prin cartierul istoric al orașului.
La scurt timp după excursia plină de gesturi de afecțiune în public, Bella și-a oficializat relația pe Instagram, oferind o privire asupra legăturii lor într-o serie de fotografii publicate în februarie 2024. Caruselul, format din fotografii de la cea de-a 27-a aniversare a fondatoarei Orebella, includea o fotografie a cuplului purtând pălării de cowboy negre asortate, cu spatele la cameră, împreună cu un GIF în care cei doi se apleacă pentru a se săruta.
Mai târziu în acel an, Bella și Adan au bifat o apariție surpriză într-un episod din decembrie 2024 al serialului „Yellowstone”.
Pe măsură ce relația dintre ei evolua, Bella a mărturisit într-un interviu că întemeierea unei familii a devenit o prioritate pentru ea. „Mă gândesc la familie”, a declarat ea pentru British Vogue. „Abia aștept să fiu mamă.” Tot ea a precizat că dorința ei de a avea copii era mai importantă decât căsătoria.
„Nu am crescut gândindu-mă: «Oh, am această viziune despre căsătorie»”, a explicat ea pentru publicație. „Am această viziune despre a fi mamă. Dar am ajuns la un punct în care îmi spun: «Știi ce? Asta e ceva pentru mine». Cred că asta m-ar face cu adevărat fericită.”
Foto: Instagram; Profimediaimages.ro
