Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei divorțează după 25 de ani de căsnicie

Prințul Bernhard și Prințesa Annette din Olanda și-au anunțat divorțul, după 25 de ani de căsnicie. Cei doi au precizat că decizia a fost luată de comun acord și au hotărât să își crească împreună cei trei copii.

Prințul Bernard și Prințesa Annette divorțează

Un anunț neașteptat a zguduit familia regală olandeză: Prințul Bernhard și Prințesa Annette divorțează după 25 de ani de căsătorie. Cuplul regal a făcut publică decizia pe 23 ianuarie 2026, declarând că separarea este de comun acord și că vor continua să-și crească cei trei copii împreună.

„După 25 de ani de căsătorie, am decis să divorțăm. Facem acest pas de comun acord și cu respect reciproc. Vom continua să ne îngrijim împreună de cei trei copii ai noștri. Cu toate acestea, este un pas dificil. Prin urmare, cerem înțelegere și respect pentru intimitatea noastră”, au declarat în comunicatul oficial, semnat Bernhard van Oranje și Annette Sekrève, notează People.

Această veste marchează sfârșitul unei povești de dragoste care a început în anii universitari. Cei doi și-au unit destinele în iulie 2000, celebrând o ceremonie civilă pe 6 iulie, urmată de binecuvântarea religioasă la Catedrala Sf. Martin din Utrecht, pe 8 iulie.

De atunci, familia lor a crescut cu trei copii: Isabella (născută în 2002), Samuel (născut în 2004) și Benjamin (născut în 2008). Copiii nu au titluri regale și poartă numele de familie van Vollenhoven.

Citește și: Alexia Eram, schimbare neașteptată de look. Cum arată fiica Andreei Esca roșcată

Citește și: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7, s-au despărțit. „Am obosit să postez în omul perfect, sau în relația perfectă”

De ce a fost Prințul Bernhard eliminat din linia de succesiune a tronului

Prințul Bernhard este fiul Prințesei Margriet, nepoata Reginei Juliana, ceea ce îl face văr primar al actualului monarh, Regele Willem-Alexander. Totuși, din 2013, după abdicarea Reginei Beatrix, el și frații săi au fost eliminați din linia de succesiune, conform constituției olandeze care limitează descendența regală la trei grade de rudenie de la monarhul în funcție.

Citește și: Andra, mesaj în lacrimi despre anularea emisiunii „La Măruță”: „Îmi cer scuze că plâng”

Citește și: Ioniță de la Clejani, transportat cu ambulanța la spital, după ce i s-a făcut rău la un eveniment

Deși nu mai este parte din Casa Regală, Bernhard continuă să fie o prezență activă în viața publică olandeză, participând la evenimente de familie precum Ziua Regelui. În aprilie 2025, el și Annette au fost fotografiați zâmbind la sărbătoarea națională din Doetinchem, o imagine care contrasta cu anunțul recent al separării lor.

Prințul Bernhard este antreprenor independent, potrivit biografiei sale de pe site-ul familiei regale, și are implicații limitate în îndatoririle oficiale.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News