Cum arată viața lui Cabral după divorțul de Andreea. Prezentatorul a fost sincer: „Vă pot dezvălui că…”

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Cabral și Andreea Ibacka au divorțat în urmă cu câteva luni. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar prezentatorul s-a întors la filmările pentru emisiunea „Ce spun Românii”. El a spus că momentan se concentrează pe alte aspecte ale vieții sale și recunoaște că se simte mai bine ca oricând.

Ce face Cabral după divorț

Cabral a trecut printr-o situație extrem de dificilă, odată cu divorțul de soția lui, Andreea. Acum, prezentatorul se concentrează pe cariera lui, dar nu lasă deoparte nici distracția.

Emisiunea pe care o prezintă, „Ce spun Românii”, revine după un an de pauză, iar în paralel, Cabral are planuri mari pentru o vară plină de distracție.

Cabral și Andreea au decis să se despartă, însă au rămas în relații bune pentru creșterea celor doi copii pe care îi au împreună.

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Într-un interviu acord pentru TV Mania, Cabral a vorbit despre noul sezon al emisiunii care a luat o pauză de un an.

„Vă pot dezvălui că se râde, din nou, foarte mult. Am rămas curioși, vrem să aflăm ce spun românii, dar facem asta în cel mai vesel mod posibil”, a mărturisit Cabral pentru TV Mania.

El a mai spus că atunci când nu este la filmări, Cabral își petrece timpul cu copiii. Mai mult, el are planuri pentru această vară. Prezentatorul a spus că va merge la câteva festivaluri în calitate de DJ.

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„Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!”, a mai spus Cabral.

Ce spune despre emisiunea „Săriți de pe fix”

Dincolo de emisiunea „Ce spun Românii”, Cabral aduce un nou sezon de „Săriți de pe fix”. El a spus că noul sezon va fi diferit față de cele trecute, pentru că publicul va putea participa în mod direct.

„Începură înscrierile, da, oamenii și-au manifestat dorința să fie în studio atunci când filmăm… noi ne-am conformat și i-am invitat.

Probabil o să fie spectaculos, mai ales că venim și cu experiența spectacolului „Săriții“ pe care l-am avut la Sala Palatului”, a declarat Cabral.

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