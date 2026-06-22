Cum arată viața lui Cabral după divorțul de Andreea. Prezentatorul a fost sincer: „Vă pot dezvălui că…”

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Cabral și Andreea Ibacka au divorțat în urmă cu câteva luni. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar prezentatorul s-a întors la filmările pentru emisiunea „Ce spun Românii”. El a spus că momentan se concentrează pe alte aspecte ale vieții sale și recunoaște că se simte mai bine ca oricând.
„Vă pot dezvălui că se râde, din nou, foarte mult. Am rămas curioși, vrem să aflăm ce spun românii, dar facem asta în cel mai vesel mod posibil”, a mărturisit Cabral pentru TV Mania.
El a mai spus că atunci când nu este la filmări, Cabral își petrece timpul cu copiii. Mai mult, el are planuri pentru această vară. Prezentatorul a spus că va merge la câteva festivaluri în calitate de DJ.
„Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!”, a mai spus Cabral.
Ce spune despre emisiunea „Săriți de pe fix”
Dincolo de emisiunea „Ce spun Românii”, Cabral aduce un nou sezon de „Săriți de pe fix”. El a spus că noul sezon va fi diferit față de cele trecute, pentru că publicul va putea participa în mod direct.
„Începură înscrierile, da, oamenii și-au manifestat dorința să fie în studio atunci când filmăm… noi ne-am conformat și i-am invitat.
Probabil o să fie spectaculos, mai ales că venim și cu experiența spectacolului „Săriții“ pe care l-am avut la Sala Palatului”, a declarat Cabral.