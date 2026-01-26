Ioniță de la Clejani, transportat cu ambulanța la spital, după ce i s-a făcut rău la un eveniment

Ioniță de la Clejani a fost transportat de urgență la spital pe 24 ianuarie, după ce i s-a făcut rău în timpul unui eveniment privat la Timișoara. Starea lui este acum stabilă, conform soției sale, Viorica de la Clejani.

Ioniță de la Clejani a ajuns de urgență la spital

Ioniță de la Clejani (55 de ani) a trecut prin momente dificile pe 24 ianuarie, când a fost nevoie de intervenția ambulanței după ce i s-a făcut rău în timpul unui eveniment la Timișoara. Soția sa, Viorica, a fost cea care l-a ajutat să își revină până la sosirea echipajului medical, conform imaginilor distribuite pe rețelele sociale și relatate de Click!.

Problemele de sănătate ale lui Ioniță par să fie legate de tratamentul pe care îl urmează, după cum a explicat Viorica de la Clejani. În ciuda incidentului, starea artistului este acum stabilă, iar familia rămâne optimistă. Totuși, acesta nu este primul episod de acest gen, având în vedere că Ioniță a fost internat în spital în urmă cu câteva luni, fără a oferi detalii despre afecțiunile sale. Fiul său, Fulgy, a declarat atunci: „Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”.

Ioniță de la Clejani și-a pierdut mama în decembrie 2025

Pe lângă provocările medicale, ultimele luni au fost marcate de pierderi emoționale pentru familia Clejanilor. În decembrie 2025, Ioniță și-a pierdut mama, o durere profundă care a afectat întreaga familie. Viorica, soția artistului, a anunțat vestea tristă pe rețelele de socializare, explicând: „Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate”.

Ioniță de la Clejani a găsit puterea să împărtășească un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre cea care i-a dat viață. În semn de adio, artistul a publicat o fotografie de la mormântul mamei sale, însoțită de un mesaj îndurerat. „Această fotografie înseamnă încheierea unui capitol din viața mea”, și-a început Ioniță de la Clejani mesajul.

Totodată, artistul a vorbit cu recunoștință și melancolie despre relația dintre părinții lui, despre care spune că i-au crescut frumos pe el și pe frații lui. „Când groparul a legat cele două cruci împreună cu baticul mov, am simțit că sufletele lor s-au regăsit. În mintea mea a apărut imaginea cu ei doi, pe marginea patului, bucurându-se că am trecut pe la ei să-i văd. El s-a stins primul din viață, după ea. Acum sunt din nou împreună. Acești oameni nu au putut trăi unul fără altul. Au fost împreună o viață, cu bune și cu rele. S-au respectat, s-au iubit, au muncit împreună și ne-au crescut frumos pe noi, cei patru frați. Nu am dus lipsă de nimic. Să le mulțumesc… este puțin. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a mai scris artistul pe Facebook.

