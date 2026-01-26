Andra, mesaj în lacrimi despre anularea emisiunii „La Măruță”: „Îmi cer scuze că plâng”

Andra a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii „La Măruță”, vorbind despre anularea acesteia, după ce a fost moderată vreme de 18 ani de soțul ei, Cătălin Măruță. Show-ul va fi înlocuit cu unul sau mai multe seriale TV, începând din februarie.

Andra, prima reacție după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiune

Emoțiile au copleșit-o pe Andra în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre încheierea show-ului după 18 ani. Artista nu și-a putut ascunde lacrimile în direct. Momentul a fost marcat de sinceritate și vulnerabilitate, arătând cât de mult a însemnat această etapă pentru familia lor.

„Toate momentele familiei noastre: căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez, tot, ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. (…) Când trăiești atât de multe lucruri cu o echipă, cu niște oameni și îi cunoști și știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng”, a mărturisit Andra.

Reacția influeceriței Ines Stana după anularea emisiunii „La Măruță”

Anunțul lui Cătălin a fost primit cu reacții diverse, atât din partea apropiaților, cât și a publicului. Printre cei care au comentat decizia lui se numără influencerița Ines Stana, care a dezvăluit un obicei al prezentatorului ce ar putea fi schimbat odată cu această tranziție. Ea a subliniat că Măruță petrece mult timp pe telefon, sugerând că ar putea să renunțe la acest obicei pentru a se conecta mai mult cu cei din jur.

„Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva, și deși se termină un capitol extrem de important din viața ta, ea va lua o întorsătură imensă, iar tu ești la cârmă, poți să faci orice vrei tu. Inclusiv să nu mai stai pe telefon…. eu zic că sună bine”, a scris Ines Stana pe social media.

