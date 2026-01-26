Alexia Eram, schimbare neașteptată de look. Cum arată fiica Andreei Esca roșcată

Alexia Eram și-a surprins admiratorii afișându-se cu părul roșcat pentru prima dată. Fiica Andreei Esca a primit o mulțime de complimente pe rețelele sociale.

Cum arată Alexia Eram roșcată

Alexia Eram a fost copleșită de reacții pozitive după ce s-a afișat în premieră cu părul roșcat. Schimbarea neașteptată de look a stârnit o avalanșă de complimente.

Într-o postare recentă pe Instagram, influencerița s-a afișat purtând o perucă roșcată. Singura schimbare de culoare de păr a Alexiei a fost acum foarte mulți ani, când a avut un balayage blond. De atunci, Alexia a rămas fidelă nuanței naturale de șaten.

Deși nu este o schimbare permanentă, noul look a fost extrem de apreciat, mulți dintre admiratorii ei considerând că roșcatul îi pune în evidență trăsăturile. „Îți stă superb cu culoarea asta”, a comentat cineva. „Prea bine îți stă”, a fost un alt mesaj. „Îți scoate ochii mai mult în evidență, superb”, a transmis altcineva.

Alexia Eram se întreține singură din facultate

Alexia Eram s-a născut în anul 2000, pe 31 august, și este fiica prezentatoarei știrilor PRO TV Andreea Esca și a soțului ei, omul de afaceri Alexandre Eram. În copilărie, Alexia a făcut canto, gimnastică ritmică și dans sportiv. Primul job l-a avut la vârsta de 13-14 ani, ca gazdă a emisiunii Disney „I love Violeta”, alături de Andra Gogan.

Alexia este creator de conținut online de la vârsta de 19 ani și se întreține singură din anul II de facultate. Influencerița a urmat Liceul Francez Anna de Noailles din București. În 2022 a absolvit University for the Creative Arts din Anglia, cu specializare în Marketing, Publicitate și Relații Publice în domeniul modei.

Totodată, Alexia face parte din redacția revistei ‘A List Magazine, fondată de mama ei, de unde câștigă un salariu lunar de 2.500 de euro. „Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo”, a declarat Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”.

Foto: Instagram/@alexiaeram

