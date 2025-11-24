  MENIU  
Alexia Eram, declarații rare despre iubit. Cu ce se ocupă tânărul: „Eu lucrez cu el"

Alexia Eram, declarații rare despre iubit. Cu ce se ocupă tânărul: „Eu lucrez cu el"

Adelina Duinea
Actualizat 24.11.2025, 10:15

Alexia Eram a oferit detalii rare despre relația cu iubitul ei. Fiica Andreei Esca și partenerul ei formează un cuplu discret de mai bine de un an și lucrează împreună. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce se ocupă tânărul.

Alexia Eram, declarații rare despre relația cu iubitul ei

Alexia Eram și iubitul ei, cunoscut în mediul online drept Tonghi, formează un cuplu din a doua parte a anului 2024. Primele imagini cu ei au apărut în presă la aproximativ o lună după ce fostul iubit al influenceriței, artistul Mario Fresh, a confirmat că s-au despărțit, după opt ani de relație.

Timp de un an, Alexia Eram a păstrat discreția privind viața ei de cuplu. Iubitul ei apărea în mediul online alături de ea, dar doar cu spatele sau decupat din imagini. Acest lucru s-a schimb în vara lui 2025. Influencerița a început să publice imagini cu iubitul, iar recent a oferit și câteva detalii rare despre relația lor.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu. Mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta. Deci suntem o echipă. Ne ținem viața în privat. (…) Ne trăim viața, momentan”, a spus Alexia Eram, pentru Spynews.ro.

Cu ce se ocupă iubitul Alexiei Eram

În octombrie 2024, Ilinca Vandici și Teo Trandafir spuneau în emisiunea lor, „Follow Us!”, că iubitul Alexiei Eram ar fi antreprenor și ar deține o firmă de articole sportive. Tânărul are profilul de Instagram privat și despre el nu se cunosc alte informații.

Anul trecut, Alexia Eram s-a lansat oficial în lumea modei. Fiica Andreei Esca are propriul brand de haine, Margot People. Luna aceasta, influencerița a lansat o nouă colecție. La eveniment au fost prezenți părinții ei, Andreea Esca și Alexandre Eram, fratele ei, Aris Eram, bunicul ei, Dumitru Esca, precum și o mulțime de oameni care o admiră și susțin.

În copilărie, Alexia Eram a făcut canto, gimnastică ritmică și dans sportiv. Primul job l-a avut la vârsta de 13-14 ani, ca gazdă a emisiunii Disney „I love Violeta”, alături de Andra Gogan și de încă o adolescentă. Alexia se întreține singură din anul II de facultate, datorită carierei online. Totodată, influencerița face parte din redacția revistei ‘A List Magazine, fondată de mama ei, de unde câștigă un salariu lunar de 2.500 de euro ca fashion editor. Brandul ei de haine este cea mai recentă sursă de venit. În anul 2023, Alexia a participat la America Express cu fratele ei.

