Nicoleta Manea (36 ani), una dintre cele mai influente femei de afaceri din România, a anunțat că a divorțat de soțul ei, Alexandru Manea. Cei doi au împreună o fiică, dar și o afacere care valorează milioane de euro.

Nicoleta Manea, una dintre cele mai influente femei din mediul de business din România, a confirmat oficial despărțirea de soțul său, Alexandru Manea. După o relație de lungă durată, cei doi au decis să își continue viața separat, dar să rămână parteneri de afaceri și părinți dedicați copilului lor.

„Nu mai sunt căsătorită. Eu și Alexandru am decis să divorțăm. Am rămas doar parteneri de afaceri. Suntem doi oameni liberi. Zvonurile despre despărțire circulau, în cercul nostru de prieteni și în anumite sfere, însă acum pot să vă anunț, oficial, că nu mai formăm un cuplu. Totuși, am rămas și vom rămâne prieteni, fiindcă avem de crescut un copil și avem o afacere împreună. Suntem oameni maturi…”, a declarat Nicoleta Manea pentru Spynews.

Cei doi sunt co-fondatorii unui imperiu imobiliar în plină ascensiune, care a luat naștere în 2012, chiar în perioada în care Nicoleta Manea a decis să renunțe la visul de a deveni magistrat și să se dedice antreprenoriatului.

Visul transformat în realitate

Nicoleta Manea a plecat din Satu Mare spre București cu un singur vis: să se facă remarcată.

„Cel mai mare vis al meu, atunci când am venit din Satu Mare la București, a fost ca, indiferent de domeniul în care voi profesa, să mă fac remarcată și să am un cuvânt de spus. Am pus un pion important pe harta domeniului imobiliar și, în curând, voi putea spune același lucru și despre domeniul bijuteriilor”, spunea ea într-un interviu anterior.

„Eu sunt o fire extrem de practică, dar în acelaşi timp contra vântului, îmi plac lucrurile diferite, cele care nu ar trebui făcute într-un mediu antreprenorial clasic, în care încercăm să urmărim anumite tipare. Aşa încât consider că fiecare etapă din viaţa mea, ca antreprenor, m-a ajutat să fiu femeia puternică de azi, care ştie exact care este viziunea businessului ei, ştie exact unde îşi doreşte să ajungă, chiar dacă uneori traseul nu este unul foarte clar”, a mai spus afacerista.

În ciuda provocărilor personale și a unui scandal legat de un influencer acuzat de șantaj, în care a fost menționat și numele său, Nicoleta Manea continuă să își consolideze poziția în mediul de afaceri.

„Sunt de părere că cel mai important lucru este să știi să iei deciziile potrivite pe acest traseu sau, dacă nu sunt cele mai potrivite la acel moment, să nu te abați de la intuiție, care pe noi, femeile, foarte rar ne înșeală”, a adăugat ea.

