Ce spune Elena Merișoreanu despre operațiile estetice: „Bianca Drăgușanu arată impecabil după operații”

Elena Merișoreanu are 78 de ani și își serbează astăzi, 21 mai, ziua de nume, cu ocazia Sfinților Constantin și Elena. Vedeta a vorbit despre cum își păstrează frumusețea la vârsta ei, dar și ce părere are despre operațiile estetice.

Elena Merișoreanu, despre secretul longevității

Elena Merișoreanu are 78 de ani și se îngrijește în continuare de tot ceea ce ține de felul în care arată. Interpreta are un stil de viață sănătos și este foarte atentă la ceea ce consumă.

„După o vârstă, am început să fac o anume selecție la alimente, la ce pun în farfurie. Dacă, altădată, mâncam orice, acum prefer carnea de curcan, care este cu mult mai sănătoasă, dar și peștele și carnea de vită, evit carnea de porc, pe cât posibil, așa le este recomandat mai ales pensionarilor.

În plus, contează foarte mult și mișcarea, în aer liber, eu fac plimbări zilnice, cam de un kilometru, poate mai mult. Înainte de operația la genunchi mergeam și câte 10 kilometri pe zi, acum nu mai este posibil, recunosc”, a explicat cântăreața.

Ce părere are despre operațiile estetice

Elena Merișoreanu spune că este adepta operațiilor estetice. Ea se declară complet pentru intervenții de înfrumusețare și spune că Bianca Drăgușanu arată impecabil după ce și-a augmentat sânii, și-a operat nasul și a făcut o serie întreagă de intervenții chirurgicale.

„Fiecare femeie trebuie să se simtă bine în pielea ei, iar când ești vedetă și toți sunt cu ochii pe tine, iar frumusețea contează atât de mult, la tv, normal că multe au apelat și la operațiile estetice.

De pildă, eu o admir pe Bianca Drăgușanu. Arată impecabil, în acest moment. E frumoasă rău de tot, dacă o văd cei de la Hollywood ne-o fură, ca să o facă actriță, chiar dacă nu are studii de specialitate, regizorii de acolo iau toate frumusețile din lume și le aduc pe marele ecran”, a mai menționat solista, exclusiv pentru Click!

Ce intervenții are

Interpreta a recunoscut că ea însăși apelează la intervenții estetice de înfrumusețare și în urmă cu 30 de ani, pe vremea când se afla într-un turneu, și-a tatuat sprâncenele la o clinică din America.

Acum, spune Elena Merișoreanu, își mai face câte o intervenție cu acid hialuronic pentru estimarea ridurilor, însă spune că este mulțumită de cum arată pentru vârsta ei.

„Recunosc, mai îmi fac și acum câte o injectie cu acid hialuronic, ca să mai estompez ridurile, însă în buze nu îmi botox, nu am nevoie, arăt destul de bine pentru vârsta mea. Eu și când eram în America mi-am făcut mici retușuri.

O prietenă bună, care avea un salon în America, mi-a tatuat sprâncenele, conturul ochilor şi conturul buzelor, cu tuş thailandez. Sprâncenele mele erau foarte joase, foarte lăsate, şi am vrut să mi le ridice. Aşa am scăpat să mă mai machiez tot timpul, mai ales că eram mai mult pe drumuri, între avioane şi maşini. De atunci, mai îmi refac, aici, în România, conturul sprâncenelor, căci tatuajul vechi s-a estompat”, a mai precizat artista.

