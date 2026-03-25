Elena Merișoreanu, detalii din culisele divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „O nemulțumire a existat”

Elena Merișoreanu a fost alături de Valentin Sanfira într-un platou TV din București, pe 24 martie 2026, după vestea divorțului artistului. Deși a afișat veselie, ochii lui trădau tristețea.

Elena Merișoreanu, detalii din culisele divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip

Divorțul neașteptat dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, două nume sonore ale muzicii populare, continuă să atragă atenția. Artista Elena Merișoreanu, aflată recent alături de Valentin într-o emisiune TV, a dezvăluit detalii emoționante despre starea acestuia, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu, o prezență constantă pe scena folclorului românesc, a declarat că, deși Valentin Sanfira părea vesel în cadrul emisiunii, adevărata lui stare se putea citi pe chip. „Aseară am fost cu el la emisiune, nu l-am întrebat. Era foarte vesel, dar se vedea pe ochii lui că e trist. L-au întrebat cam toți, dar nu a vrut să recunoască. A zis doar: vorbe, vorbe. Atât a spus”, a explicat artista, pentru sursa citată.

„O nemulțumire a existat”

Deși zvonurile despre separarea celor doi circulă intens, Valentin preferă să rămână rezervat în declarații, lăsând speculațiile să curgă. Merișoreanu a adăugat: „Îmi pare tare rău, că erau frumoși amândoi, talentați. Nu știm casa nimănui. Probabil o nemulțumire a existat”.

Elena Merișoreanu a rememorat momentul în care povestea de iubire dintre Valentin și Codruța a prins contur. „Când a venit ea în București și s-au cunoscut eram în platou la Teo și cânta cu Victor Lavric. Atunci au făcut schimb de telefoane”, a dezvăluit artista. Opt ani mai târziu, această relație care părea promițătoare se încheie brusc, spre surprinderea multora.

„Îmi pare rău când aud că tineri se despart”

Elena Merișoreanu nu și-a ascuns regretul față de această despărțire, subliniind cât de bine se potriveau. „E un cuplu care nu le poți găsi niciun defect. Îmi pare rău când aud că tineri se despart. Dumnezeu să le dea înțelepciune să se împace, să fie bine.”

