Dezvăluiri din căsnicia Codruței Filip cu Valentin Sanfira. Ce spunea artista cu puțin timp înainte de divorț: „Nu știu de ce are impresia lumea că…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani. Vedeta a confirmat divorțul de soțul ei, Valentin Sanfira, iar admiratorii cuplului au avut un real șoc. Artista a fost invitat într-un podcast cu ceva timp înainte și nu dădea nimic de înțeles despre un astfel de subiect. Iată ce spunea despre soțul ei.

Ce spunea Codruța Filip despre căsnicia ei, înainte să confirme divorțul

Codruța Filip a apărut la un podcast și a vorbit despre căsnicia cu Valentin Sanfira, asta deși la doar câteva zile de la această apariție, a confirmat că s-a separat de soțul ei.

Citește și: Codruța Filip și Valentin Sanfira au de împărțit o avere impresionantă, după divorț. Căsnicia lor a durat 3 ani

Pe atunci, însă, vedeta nu dădea niciun semn că mariajul ei ar fi în pericol și nimeni nu a bănuit că urmează o separare.

„Frumos (n.r. cum se comportă cu ea Valentin Sanfira). Gătesc, fac curățenie. Îmi place să gătesc. Doamne ferește! Deci dacă mă vezi acasă, nu există, îmi prind un moț aici în frunte și fac treabă toată ziua.

Nu știu de ce are impresia lumea că sunt atât de prețioasă și atât de firavă. Nu sunt așa. Adică, eu mă trezesc dimineața, dacă am o zi liberă pentru mine, eu nu pot să stau degeaba. Mă apuc, spăl covoare, spăl perdele, gătesc, calc tot ce este în dressing. Sunt foarte implicată în treburile astea”, a povestit Codruța Filip la podcastul Nicoletei Luciu.

Cei doi își doreau copii

Codruța Filip și Valentin Sanfira își doreau să aibă copii, însă vedeta spunea recent că momentan au programe foarte dificile și nu prea stau pe acasă. Totuși, cântăreața a mărturisit că își dorește să fie mamă de băiat.

Citește și: Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip în timpul filmărilor „Desafío: Aventura”. Semnele care prevesteau ruptura dintre ei

„În primul rând, mă văd mamă de băiat. Îmi doresc la un moment dat și o fetiță, dar primordial este să fie băiat și să-l cheme Filip pentru că vreau să duc numele mai departe.

Nouă ne-a plăcut atât de mult numele ăsta încât gândește-te că pe bunicul meu din partea tatălui l-a chemat Filip Filip, Dumnezeu să-l ierte. La noi nu știu care este faza, dar toți verișorii mei au făcut fete. Măi, nu avem un băiat în familie. Și zic, eu trebuie să fiu aia care sparge gheața, nu se poate. Deci cineva trebuie să ducă numele ăsta mai departe. De aia mi-am și păstrat numele, pe mine mă cheamă Sanfira Filip Codruța Elena. Numele ăsta trebuie să fie dus de cineva”, a mai spus Codruța Filip.

Urmărește-ne pe Google News