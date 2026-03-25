Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip în timpul filmărilor „Desafío: Aventura”. Semnele care prevesteau ruptura dintre ei

Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a surprins publicul, mai ales că, până de curând, cei doi păreau un cuplu solid, unit atât pe scenă, cât și în viața personală. Totuși, surse din culisele Pro TV susțin că primele fisuri ar fi apărut chiar în timpul filmărilor pentru „Desafío: Aventura”, acolo unde Codruța este concurentă. Dincolo de imaginile emoționante difuzate la TV, atmosfera dintre cei doi ar fi fost mult mai tensionată decât s-a văzut.

Un mesaj video care a ridicat semne de întrebare

Într-una dintre edițiile emisiunii, Codruța a primit o surpriză: un mesaj video în direct de la soțul ei. Momentul a fost prezentat ca fiind unul emoționant, iar artista a izbucnit în lacrimi, mărturisindu-i lui Valentin cât de greu îi este departe de el.

În schimb, reacția lui Valentin a fost remarcată de cei din echipa de producție ca fiind neobișnuit de rece. Deși a transmis câteva cuvinte de încurajare, tonul și expresia lui ar fi trădat o distanță emoțională.

„El nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au declarat surse din interiorul Pro TV, potrivit click.ro.

Comportamentul lui Valentin, perceput ca distant

Potrivit acelorași surse, Codruța ar fi simțit imediat că ceva nu este în regulă. În timp ce ea se arăta extrem de emoționată și implicată, atitudinea lui Valentin ar fi fost una rezervată, aproape indiferentă.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant”, au povestit persoane din echipa de filmare.

Această discrepanță între reacțiile lor ar fi afectat-o profund pe artistă, care, potrivit apropiaților, a simțit că nu mai recunoaște omul de acasă.

Un cuplu care părea indestructibil

În urmă cu doar câteva luni, cei doi vorbeau deschis despre dinamica lor de cuplu și despre modul în care gestionează momentele tensionate. Codruța declara atunci:

„Suntem amândoi firi foarte temperamentale. Ne potolim greu când ne aprindem, dar frumos! Suntem două pietre tari, dar ne potrivim!”

Această imagine a unui cuplu puternic, care luptă împreună, face ca vestea despărțirii să fie cu atât mai surprinzătoare.

Semnele care anunțau ruptura

Privind retrospectiv, sursele din producție susțin că distanța emoțională observată în timpul filmărilor ar fi fost primul semn clar al unei crize. În timp ce Codruța își exprima vulnerabilitatea, Valentin părea tot mai retras, iar acest dezechilibru ar fi dus, treptat, la decizia finală.

Deși artista a confirmat despărțirea, nu a dorit să ofere detalii suplimentare. Totuși, cei care au fost martori la interacțiunile lor din timpul emisiunii spun că ruptura nu a venit din senin, ci a fost precedată de momente de tensiune subtilă, dar vizibilă.

