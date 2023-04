Cine este Valentin Sanfira de la „Te cunosc de undeva!”. Drama trăită de mama lui: „Atunci a fost doliu în familia noastră”

Valentin Sanfira este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară, iar de ani buni cochetează, în paralel, și cu televiziunea. L-ai văzut în emisiuni alături de Horia Vârlan, dar nu numai. Acum își arată talentul la „Te cunosc de undeva!”, unde evoluează alături de soția sa, Codruța Filip.

Pare că succesul a fost întotdeauna de partea lui, cu toate astea, momentele grele nu l-au ocolit pe Valentin Sanfira.

Cine este Valentin Sanfira de la „Te cunosc de undeva!”

Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci când s-a căsătorit cu tatăl său, care avea 19 ani. Se iubeau, dar moștenitorii întârziau să apară. După 10 ani de căsnicie, multe tratamente și rugăciuni, părinții artistului au luat hotărea de a adopta un copil.

Cei doi au înfiat un băiețel, pe care mama sa naturală îl abandonase la doar două săptămâni de naștere. Apoi, s-a întâmplat minunea și mama artistului a mai reușit să aibă doi copii biologici, pe Valentin și pe fratele său.

Copilul pe care părinții săi l-au înfiat a părăsit familia

Se aveau unul pe altul și erau fericiți, dar după 14 ani un moment dureros le-a schimbat existența. Copilul cel mare a aflat că e înfiat și a decis să meargă să locuiască cu mama biologică. Cu toate astea, legătura dintre ei nu s-a pierdut peste ani. Despre emoționanta poveste au vorbit, în urmă cu câteva luni, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Fratele nostru mai mare este înfiat. Când avea el 15 ani, cred, sau 16 a aflat de la cineva și știu că atunci a fost doliu în familia noastră”, a povestit Valentin, anul trecut, în emisiunea La Măruță.

”Noi nu avem bani să te ducem pe tine să faci școli”

S-a născut într-o familie fără prea multe posibilități financiare. Nu aveau bani, dar aveau onoare, și Valentin Sanfira mai avea ceva, speranță.

”Noi nu avem bani să te ducem pe tine să faci școli, să faci cântece, că sunt scumpe costumele”, îmi spuneau. „Și eu am zis că o să fiu cântăreț. M-a și bătut mama. „Pune mâna pe carte, lasă lălăitul că nu o să faci nimic, mori de foame. Fă-ți o meserie!”. Cred că nici nu aveam ce să pierd”, a spus Valentin Sanfira în podcastul Mirelei Vaida.

Cântecul l-a însoțit în momentele de bucurie sau de deznădejde și datorită pieselor cu mult dor a reușit să răzbată. A ajuns la Doina Gorjului după ce a câștigat un premiu la Festivalul Național al Cântecului Popular „Mamaia 2008” și de atunci a fost de neoprit.

Valentin Sanfira este căsătorit cu Codruța Filip

A avut câteva relații, dar cea care a reușit să îl ducă în fața altarului este Codruța Filip. Povestea lor a început pe platourile unei televiziuni. Valentin Sanfira a cunoscut-o pe senzuala blondă în emisiunea lui Teo Trandafir, în urmă cu aproape cinci ani, și a știut că îi va fi soție.

”Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic.

M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: „Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!” Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?”, declara Valentin Sanfira la Kanal D.

