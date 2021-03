Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Maria Constantin a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a răspunde mai multor întrebări picante. După fiecare răspuns, artista putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

Ce bărbați din showbizul românesc i-au „făcut avansuri” Mariei Constantin?

Printre altele, interpreta de muzică populară a fost provocată să dezvăluie numele a trei bărbați din showbizul românesc i-au „făcut avansuri”. Potrivit solistei, acești bărbați sunt Valentin Sanfira, Dan Bittman și Cătălin Cazacu.

„Cu Valentin Sanfira am fost colegă, dar am aflat târziu că îi plăcea de mine. Eram copii, nu s-a întâmplat absolut nimic. Cu Dan Bittman m-am întâlnit la niște evenimente. Am făcut schimb de numere și la un moment dat îmi trimitea mesaje cu «ești o interpretă foarte bună, foarte frumoasă».

Cu Cătălin ne-am întâlnit la un moment dat printr-o prietenă la un club și la fel [mi-a zis], «ești foarte frumoasă». Nu sunt eu cea mai frumoasă femeie, dar îți dai seama că orice bărbat, dacă vede…”, a mărturisit artista.

Ulterior, întrebată cu ce bărbat din showbizul românesc s-ar căsători, Maria a dezvăluit că îl admiră pe Ștefan Bănică Junior. „Îl admir din copilărie. Îmi place foarte mult și, din păcate, nu am reușit să ajung la concertele lui, dar le-am văzut la televizor. Îmi place foarte mult ca și atitudine”, a mai spus.

Maria a venit însoțită de actualul iubit

În platoul emisiunii, Maria a fost însoțită de actualul iubit, Robert Stoica. Cătălin a observat că solista are o bijuterie pe inelar. Inelul i-a fost oferit de Robert. „A fost cadou de ziua ei”, a spus bărbatul. „Dar vrei să o ceri de soție”, a insistat Măruță. „Deocamdată nu, urmează”, a răspuns Robert.

Cei doi locuiesc împreună de un an. Artista a fost căsătorită de două ori. Prima oară cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă. Fosta perechea și-a oficializat relația în anul 2007 și are împreună un fiu, Codrin (10 ani).

Ulterior, solista s-a căsătorit cu regretatul om de afaceri Marcel Toader. Cei doi au divorțat în luna ianuarie a anului 2018. O perioadă, artista a format un cuplu cu fostul jucător de fotbal Dacian Varga.

Ce spune despre o a treia căsnicie?

„Eu dintotdeauna mi-am dorit o familie. Probabil și din cauza încercărilor eșuate, oamenii m-au privit mai ciudat. Nu aș spune nu la o a treia căsnicie. Sunt tânără. Da, sunt într-o relație. Nu am niciun fel de problemă. De ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți, Doamne-ajută?”, spunea solista anul trecut.

