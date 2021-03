Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), și-au oficializat relația în anul 2015 și au împreună două fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani).

Fiica cea mică a Gabrielei Cristea a împlinit 2 ani. Ce frumoasă este Iris!

Fiica cea mică a perechii, Iris, a împlinit 2 ani miercuri, 17 martie 2021. „Iubita mea cea mică, Iris, împlinește azi 2 anișori!!!! Cei 2 ani au fost o călătorie extraordinară și abia începe! A doua poză din această postare e prima poză cu Iris, postată la doar câteva zile de la naștere…

Nu am cuvinte să exprim ce simt, probabil le voi așterne în următorul meu cântec pentru și despre copii! Iris, tati te iubește infinit!”, a scris Tavi Clonda pe Instagram, în dreptul mai multor imagini cu Iris.

„Îmi aduc aminte perfect totul… cum te așteptam nerăbdătoare să te sărut prima dată, să-ți simt mirosul și căldura pe care nu am cum să le uit vreodată. Au trecut 2 ani de atunci, iar tu ne-ai luminat fiecare moment.

Doamneee, atât de norocoasă sunt eu pentru că mi-ai oferit privilegiul să-ți fiu mamă și atât de mândră că îmi zâmbești în fiecare zi. Îți doresc să înflorești și să-ți trăiești destinul cu bucuria pe care o oferi. Victoria, mami și tati te iubesc! La mulți ani, floare de Iris!”, a scris și Gabriela Cristea.

A apelat la fertilizarea in vitro, dar a devenit mamă pe cale naturală

„Am început procedurile pentru fertilizarea in vitro. Nu mai puteam sta așa să așteptăm la nesfârșit. Prima procedură, cu multă speranță, rezultatul a fost de 0,3, ceva de genul ăsta, nimic. Am zis că prima încercare nu contează.

A doua încercare… nici nu mai știu ce s-a întâmplat cu cele dintre prima și ultima. La un moment dat mă duceam la serviciu să muncesc doar ca să am bani să pot să fac fertilizare in vitro. Încă una, și încă una. A trecut vara. Niciuna dintre fertilizări nu a prins, nici măcar o singură dată nu am rămas însărcinată datorită tratamentelor.

Când am văzut ultima analiză, care era tot zero, eram cu soțul meu în mașină. Eu nu am putut să mă uit. S-a întors către mine și mi-a zis: «O să învingem noi și analiza asta!». Eu plângeam în hohote și el nu mai știa ce să îmi facă. Știu că e greu de crezut.

Întotdeauna am încercat să stau cu zâmbetul pe buze și să nu arăt lucrurile prin care am trecut. Am încercat să păstrez lucrurile mai mult pentru mine și pentru noi, acasă. După patru luni, după ce am renunțat la fertilizări, mi-a întârziat ciclul menstrual. Am zis: «E vreo dereglare, cine știe». Mi-am sunat medicul.

Mi-a zis să fac un test de sarcină. Am zis: «Da, da, bine…». Îmi aduc aminte că m-am trezit dimineața pe la 7, duminică, am făcut testul și l-am aruncat pe chiuvetă. Am zis că îl citesc când mă trezesc, pe la 9-10.

Când l-am aruncat pe chiuvetă, am crezut că nu văd bine. Se pozitivase, erau două liniuțe roșii roșii. Am deschis ușa de la baie și am început să tip. Era 7 dimineața”, spunea Gabriela Cristea în 2019, potrivit Spynews.

Prezentatoare TV și-ar mai fi dorit copii

În noiembrie 2020, invitată în platoul emisiunii La Măruță, Gabriela a avut-o alături pe fiica cea mare și a vorbit despre dorința de a-și mări familia. Vorbind despre o declarație mai veche referitoare la un al treilea copil, prezentatoarea TV a adăugat: „Chiar vreo doi [copii] aș [mai] fi făcut. Eu o înțeleg pe Anca Serea.

Inițial, trebuie să mărturisesc că eram așa sceptică. Mă uitam la ea și ziceam: «Doamne, nu cred că e chiar pe craca ei». A făcut un copil, doi, trei, patru, cinci, nu se mai termina. Numai că după ce am avut-o pe Iris, cea de-a doua fetiță, lucrurile au intrat așa pe un făgaș. (…)

Mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate pe cât par. Probabil că dacă aș fi avut măcar cu 5 ani mai puțin și n-am fi trecut prin această criză, lucrurile ar fi fost mult mai simple”.

